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MEB'den son dakika tatil kararı! Öğrenciye göbek attıracak 3 günlük ara tatil geliyor

MEB, ufak bir tatil için kolları sıvamışa benziyor. MEB tarafından yapılan açıklamada o hafta 3 gün tatil yapılacak. İşte o tarih

Yayın Tarihi: 20.02.2024 12:38
Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 12:42
MEB'den son dakika tatil kararı! Öğrenciye göbek attıracak 3 günlük ara tatil geliyor

Yoğun eğitim öğretim yılının 2. dönemi devam ediyor. Öğrenciler ve veliler 2023- 2024 yılı tatil günlerini araştırırken karşısına çıkan 3 günlük ek tatil açıklaması karşısında mutluluğunu gizleyemiyor. Yoğun eğitim senesi devam ederken Milli Eğitim Bakanlığı öğrencinin gönlünü çelecek bir tatil haberini duyurmuş bulunuyor. Ara tatiller ve ders yoğunluğunun azaltılmasına yönelik çalışmalarını gün gün duyuran MEB, ufak bir tatil için kolları sıvamışa benziyor. MEB tarafından yapılan açıklamada o hafta 3 gün tatil yapılacak. Öğrenciye kısa bir dinlenme molası olarak açıklanan bu tarih, herkes tarafından merak ediliyor. Peki 3 gün okul tatili ne zaman olacak?

TATİK

3 GÜN TATİL NE ZAMAN?

MEB tarafından hazırlanan programın çalışmaları devam ederken, açıklamasının ise kısa bir sürede yapılacağı tahmin ediliyor. MEB tarafından yapılan her tatil açıklamasını yakından takip eden öğrenci bu habere de çok sevinecek.

Yerel seçime 40 gün kadar bir vakit kaldı. Partililer çalışmalarına devam ederken, bu kapsamda oy kullanılacak alanlar olarak bilinen okul binalarında da çalışmalar süregeliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak oy kullanılacağı bilinirken, seçim günü oy kullanma işlemleri akabinde sayma çalışmalarının gece geç saatlere kadar devam edeceği biliniyor. Her seçim günü ertesi tatil olarak açıklanmakta. 31 Mart seçimlerinin hemen ertesi gün olan 1 Nisan tarihinde okulların yine tatil ilan edileceği tahmin ediliyor. MEB tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmasa da her sene yapılan bu uygulamanın bu sene de devam edeceği bilinirken, açıklamanın da kısa sürede yapılacağı söyleniyor

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MEB'den son dakika tatil kararı! Öğrenciye göbek attıracak 3 günlük ara tatil geliyor