Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu: Okulların 2024-2025 takvimi belli oldu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzası ile 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimi yayımlandı. Belirlenen takvime göre öğretmenlerin mesaisi, yeni dönemde 2 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Birinci dönemin başlangıç tarihi ise 9 Eylül Pazartesi olarak belirlendi. Birinci dönemin sona eriş tarihi ise 17 Ocak 2025 Cuma olarak kaydedildi.

Takvimde okulların tatil tarihleri de merak ediliyor. Birinci dönemdeki ara tatil için ise 11-15 Kasım 2024 tarihleri belirlendi. Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi ile 31 Ocak 2025 Cuma günü tarihleri arasında gerçekleşecek.

Okullarda ikinci dönem ara tatilinin ise 31 Mart 2025 Pazartesi ile 4 Nisan 2025 Cuma tarihleri arasında olması planlanıyor.