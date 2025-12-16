Akdağmadeni Meslek Lisesi, TOKİ Camii'nin Duvar Kaplamasını Üstlendi

Meslek Lisesi 'Hayırda Yarışıyor' Projesiyle Topluma Katkı

Akdağmadeni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 'Meslek Lisesi Hayırda Yarışıyor' projesi kapsamında yeni yapılan TOKİ Camiinin duvar kaplama ve mobilya işlerini üstlendi.

Ziyaret kapsamında İlçe Kaymakamı Cafer Kaymakçı ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan okulu ziyaret etti. Yapılan incelemede, Mobilya ve İç Mekân Tasarımı Bölümü öğrencileri ve öğretmenlerinin yürüttüğü uygulama çalışmaları yerinde gözlendi ve proje hakkında bilgi alındı.

Kaymakam Cafer Kaymakçı, projede emeği geçen okul idaresine, öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür ederek, bu tür çalışmaların hem mesleki eğitimi güçlendirdiğini hem de toplumsal dayanışmaya katkı sunduğunu vurguladı.

Ziyaretin devamında, öğretmenler odasında okul idaresi ve öğretmenlerle bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda mesleki eğitimin geliştirilmesi, yürütülen projeler ve eğitim faaliyetleri kapsamlı biçimde değerlendirildi.

AKDAĞMADENİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ‘MESLEK LİSESİ HAYIRDA YARIŞIYOR’ PROJESİ KAPSAMINDA YENİ YAPILAN TOKİ CAMİİ DUVAR KAPLAMA MOBİLYA İŞLERİNİ YAPIYOR.-