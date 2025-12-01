Eskişehir'de 'Sait Faik Abasıyanık' Paneli — Anadolu Mektebi Yazar Okumaları

Eskişehir Eti Sosyal Bilimler Lisesi'nde düzenlenen panelde öğrenciler Sait Faik'in yalnızlık, yoksulluk ve emekçi dünyasını ele aldı; Doç. Dr. Ebru Özgün değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 11:48
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 11:48
Eskişehir'de Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Projesi kapsamında düzenlenen panel, Eskişehir Eti Sosyal Bilimler Lisesi'nde gerçekleştirildi.

Öğrencilerden anlamlı sunumlar

Konuşmacı öğrenciler, Türk hikâyeciliğinin usta ismi Sait Faik Abasıyanık'ı eserlerindeki yalnızlık, tükenmişlik, yoksulluk ve emekçinin görünmeyen dünyası üzerinden ele alarak dikkat çekici ve bilgilendirici sunumlar yaptı.

Akademik değerlendirme

Panel, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ebru Özgün tarafından yapılan değerlendirme ile sona erdi.

