İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İBB'nin 2025-2026 Genç Üniversiteli burs sonuçları bekleniyor; 100 bin öğrenci hedefi ve hak kazananlara verilecek 20.000 TL nakdi destek merak konusu.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 10:29
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 10:29
İBB Genç Üniversiteli 2025-2026 sonuçları için son viraj

İstanbul'da ikamet eden ve üniversitede okuyan on binlerce öğrenci, 2025-2026 İBB burs sonuçları için bekleyişini sürdürüyor. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler kurumdan gelecek resmi açıklamaya çevrildi.

İBB burs sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından sağlanan ve her yıl kapsamı genişletilen Genç Üniversiteli Desteği için başvurular tamamlandı. Kurumdan yapılan son bilgilendirmelerde, başvuru değerlendirme sürecinin devam ettiği ifade edildi.

Geçen yıl 2024-2025 dönemi başvuruları 1 Kasım tarihinde sona ermiş ve yoğun incelemenin ardından sonuçlar 31 Aralık tarihinde açıklanmıştı. Bu takvim göz önünde bulundurulduğunda, bu yıl da benzer şekilde Aralık 2025'in son günlerinde sonuçların ilan edilmesi en güçlü beklenti olarak öne çıkıyor.

Sonuçlar nereden ve nasıl öğrenilecek?

İBB burs sonuçları erişime açıldığında öğrenciler herhangi bir kuruma gitmeden sonuçlarını görüntüleyebilecek. Sonuç sorgulama işlemleri, İstanbul Senin mobil uygulaması üzerinden T.C. kimlik numarası ile giriş yapılarak gerçekleştirilebilecek. Ayrıca sonuçlar https://gencuniversiteli.ibb.istanbul adresinden de sorgulanabilecek. İhtiyaç halinde bilgi almak için İBB Çözüm Merkezi de aranabilir.

Miktar ve hedef: 100 bin öğrenciye ulaşılması planlanıyor

İBB, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı kapsamında destek kapsamını genişleterek bu yıl toplamda 100 bin üniversite öğrencisine ulaşmayı hedefliyor. İBB Meclisi kararı ve bütçe planlaması doğrultusunda, hak kazanan her öğrenciye 20.000 TL nakdi destek sağlanacak.

Geçmiş yıllarda burs miktarı nasıldı?

Genç Üniversiteli projesi uygulandığı ilk yıllardan itibaren hem ulaşılmak istenen öğrenci sayısı hem de verilen destek miktarı bakımından büyüdü. Projenin ilk yıllarında yıllık destek 3.200 TL seviyesindeyken; daha sonra 7.500 TL, ardından 15.000 TL bandına ve nihayetinde bugün 20.000 TL seviyesine ulaştı.

Başvuru yapan öğrenciler ve aileler, resmi duyuruları takip ederek sonuç açıklanma anında sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilirler.

