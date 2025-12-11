DOLAR
Hakkâri'de Saim Akan'ın Adı Spor Salonunda Yaşatılacak

Hakkâri İl Millî Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, görev sırasında vefat eden İngilizce öğretmeni Saim Akan’ın adının okulun spor salonuna verileceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 13:29
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 13:29
İl Millî Eğitim Müdürü Yılmaz'dan anlamlı ziyaret ve karar

Hakkâri İl Millî Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, geçtiğimiz haftalarda görevini icra ederken vefat eden İngilizce Öğretmeni Saim Akan'ın anısının okulun spor salonunda yaşatılacağını söyledi.

Müdür Yılmaz, İl Müdür Yardımcısı Fahrettin Çelik ile şube müdürleri Oktay Kızılkaya ve Sait Ediş ile birlikte Şehit Eğitim Müfettişi Selahattin Şimşek İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret etti. Öğretmenler odasında okulun eğitim kadrosu ile bir araya gelen Yılmaz, Saim öğretmenin özverili çalışmaları, öğrencilerine kattığı değer ve okulda bıraktığı olumlu atmosferi dinledi.

Yılmaz, öğretmenliğin toplum için taşıdığı anlamı bir kez daha hatırlatarak, yaşanan kaybın okul üzerindeki psikolojik etkilerinin farkında olduklarını belirtti. Saim öğretmenin görevine olan bağlılığı ve öğrencilerine duyduğu sevginin eğitim camiasında özel bir yer edindiğini vurgulayan Yılmaz, "Öğretmenimizin bıraktığı güzel izler daima gönlümüzde yaşayacaktır. Ailesine, meslektaşlarına ve öğrencilerine bir kez daha sabır ve başsağlığı diliyorum" dedi.

Ziyaret kapsamında önemli bir kararı da duyuran Yılmaz, okul bahçesinde yapımı tamamlanmak üzere olan spor salonunun Saim Akan Spor Salonu adıyla hizmete açılacağını açıkladı.

Okul Müdürü Übeydullah Demir ve öğretmenler ise ziyaretin kendileri için büyük moral kaynağı olduğunu, bu zor süreçte verilen destekten dolayı İl Millî Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz ve kurum yöneticilerine teşekkür ettiklerini söyledi.

