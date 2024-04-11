Milyonlarca öğrenci sevinçten havalara uçacak! Bakanlık duyurdu: Şimdi başvur hesabına 1250 TL gelsin

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın duyurusuna göre, bayramda memleketlerine gitmek isteyen öğrencilere önemli bir destek sağlanacak. Bakanlık, öğrencilere bayram seyahatlerinde kullanmak üzere 1250 TL yol parası verecek.

Ulaşım desteği kapsamında öğrencilere sunulan bu destek, belirli şartlara bağlı olarak sağlanacak. Destek programından yararlanmak isteyen öğrencilerin, Türk vatandaşı olmaları ve 25 yaşından genç olmaları gerekmektedir. Ayrıca, öğrencilerin ailelerinin ikamet ettiği yer ile öğrencinin eğitim aldığı yerin farklı iller olması gerekmektedir.

Program, öğrencilerin yılda toplam dört bilet hakkına sahip olmalarını öngörüyor. Bu hak, iki gidiş ve iki dönüş bileti şeklinde kullanılabilecek. Destek kapsamında öğrencilere verilecek olan 1250 TL, belirlenen tek yön bilet ücretlerini aşmamak kaydıyla ulaşım giderlerinin karşılanmasına yönelik bir yardım olarak sunulacak.





Başvuru sürecinde, destek programından yararlanmak isteyen öğrenci ya da ailesinden belirli bilgi ve belgeler talep edilecek. Başvuruda bulunacak kişinin ya öğrenci kendisi ya da öğrencinin ailesi olabileceği gibi, 18 yaşından küçük ya da kanunen kısıtlı olan öğrencilerin durumunda ise başvuruyu öğrencinin ailesi, vasi/velisi veya diğer kişiler yapabilecek.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından yönetilen destek programı, öğrencilerin bayramda sevdiklerine kavuşmalarını ve memleketlerine güvenli bir şekilde ulaşmalarını sağlamak amacıyla hayata geçiriliyor. Öğrencilerin başvuru süreci ve program detayları hakkında daha fazla bilgi için ilgili vakıfların yetkilileriyle iletişime geçilebilir.