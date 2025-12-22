DOLAR
MSKÜ'de Erasmus+ Fırsatları Tanıtıldı

MSKÜ'de düzenlenen Erasmus+ Tanıtım Semineri'nde öğrencilere öğrenim ve staj fırsatları, başvuru süreçleri ve hibe detayları aktarıldı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 16:24
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 16:24
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü, Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) Erasmus+ Tanıtım Semineri düzenledi. Etkinlik, öğrencilerin eğitim hayatına yeni bir vizyon kazandırmayı ve Erasmus öğrenim ile staj fırsatlarından haberdar olmalarını sağlamayı amaçladı.

İki Oturumda Yoğun Katılım

Seminer sabah ve öğleden sonra olmak üzere eş içerikli iki oturum halinde gerçekleştirildi. Farklı fakülte ve yüksekokullardan çok sayıda öğrenci ile Bölüm Erasmus Koordinatörleri etkinlikte yer aldı ve salon yoğun ilgi gördü.

Sunumlarda Paylaşılan Temel Konular

Erasmus+ öğrenim ve staj hareketliliği, başvuru süreçleri, hibe miktarları, anlaşmalı üniversiteler ve vize prosedürleri hakkında Erasmus+ Ofisi yetkilileri tarafından kapsamlı bilgiler aktarıldı. Katılımcılara yalnızca teknik bilgiler değil, programın sunduğu kültürel ve akademik kazanımlar da vurgulandı.

Interaktif Kapanış ve Devam Eden Destek

Etkinlik, Bölüm koordinatörlerinin de katıldığı interaktif bir soru-cevap bölümüyle sonlandı; öğrenciler süreçle ilgili merak ettikleri soruları doğrudan yetkililere yöneltebildi. Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü, öğrencilerin dünyaya açılma hedeflerini desteklemeye ve uluslararasılaşma çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini vurguladı.

