MSKÜ ve AFAD Afet Eğitimi Protokolü İmzalandı

Uygulamalı eğitimle afet yönetim kapasitesi güçlendirilecek

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Kavaklıdere Şehit Mustafa Alper Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü ile Muğla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) arasında afet ve acil durum eğitimi için iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol, MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Sultan Kıncal öncülüğünde ve MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar’ın destekleriyle, Muğla İl AFAD Müdürü İshak Cindioğlu arasında imza altına alındı.

İş birliği kapsamında öğrencilerin afet ve acil durum yönetimi konusunda uygulamalı eğitim alması ve uzman personel tarafından saha uygulamalarının yürütülmesi hedefleniyor.

İmzalanan protokol ile afet farkındalığının artırılması, öğrencilerin mesleki yetkinliklerinin geliştirilmesi ve bölgesel afet yönetim kapasitesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Bu sayede Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü öğrencileri hem teorik bilgilerini pekiştirecek hem de pratik becerilerini geliştirmek için Muğla İl AFAD’ın imkanlarından yararlanabilecek.

