Muğla Menteşe'de 10 Kasım: Atatürk Sevgisi Şiirle Taçlandı

Muğla Menteşe'de 10 Kasım Etkinliği: Atatürk Sevgisi Şiirle Anıldı

Ödül Töreninde Duygusal Anlar

Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 10 Kasım Şiir Yarışmasında dereceye giren ilkokul öğrencileri, düzenlenen anlamlı törenle ödüllerini aldı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin yıl dönümü olan 10 Kasım Atatürk’ü Anma Haftası kapsamında gerçekleştirilen etkinlik, miniklerin duygu dolu dizeleriyle dikkat çekti. Yarışma, öğrencilerin Atatürk sevgisini ve Cumhuriyet bilincini şiirleriyle ifade ettikleri duygulu bir törene dönüştü.

Dereceye giren öğrenciler, eserleri ve başarıları için plaketlerini Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kömürcü’nün elinden aldı.

Yetkililerden Mesajlar

Törende konuşan İdris Kömürcü şunları söyledi: "Atatürk sevgisini yürekten hissederek şiirleriyle bu anlamlı haftaya katkı sunan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyorum. Onların bu yaşta gösterdiği duyarlılık ve başarı, bizler için gurur kaynağıdır. Başarılarının devamını diliyor, gelecekte de aynı duyarlılıkla vatana hizmet etmelerini temenni ediyorum"

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "Atatürk sevgisini yürekten hissederek şiirleriyle anlamlı bir katkı sunan tüm öğrencilerimizi ve bu başarıda emeği geçen değerli öğretmenlerimizi kutluyoruz"

