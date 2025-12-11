DOLAR
KBÜ Odyometri Öğrencilerine Uygulamalı İşitme Cihazı Eğitimi

Karabük Üniversitesi Odyometri Bölümü, işitme cihazları ve kulak kalıbı uygulamalarına yönelik kapsamlı uygulamalı eğitim düzenledi; sektör temsilcileri katıldı.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 19:42
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 19:42
KBÜ Odyometri Öğrencilerine Uygulamalı İşitme Cihazı Eğitimi

KBÜ Odyometri Bölümünde Uygulamalı İşitme Cihazı Eğitimi

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Odyometri Bölümü, işitme cihazları ve uygulama süreçleri üzerine kapsamlı bir uygulamalı eğitim programı düzenledi. Etkinlik, öğrencilerin teorik bilgilerini pratiğe dönüştürmelerine olanak sağladı.

Üniversite-Sektör İş Birliği

Program, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık’ın uygulamalı eğitim vizyonu doğrultusunda planlandı ve üniversite-sektör iş birliğinin örnek bir modeli olarak gerçekleştirildi. Eğitim, öğrencilerin derslerde öğrendiklerini sektör uygulamalarıyla pekiştirmesine katkı sundu.

Teorik ve Uygulamalı Oturumlar

Eğitimin ilk oturumunda modern işitme cihazlarının çalışma prensipleri, dijital işitme teknolojilerindeki yenilikler ve cihaz uygulama süreçlerine ilişkin ayrıntılı bilgiler aktarıldı. Öğrenciler, işitme cihazlarının teknik altyapısına dair güncel bilgileri uzmanlardan dinleme fırsatı buldu.

İkinci oturumda ise kulak kalıbı uygulamalarına yönelik teorik bilgiler verildi ve katılımcıların birebir deneyim kazandığı pratik çalışmalar yapıldı. Kulak kalıbı alım süreci, kullanılan materyaller, ölçüm teknikleri ve profesyonel uygulama örnekleri uygulamalı olarak gösterildi.

Katılımcılar ve Destek

Programa işitme cihazı firması temsilcileri Odyolog Sude Nur Ekim, Odyolog Serhat Önkol ve Odyometrist Selahattin Sezen tarafından verilen teorik ve uygulamalı eğitimler damga vurdu. Etkinliğe, Odyometri Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Emre Söylemez, Öğr. Gör. Merve Kandazoğlu Erdem ve Öğr. Gör. Tuğba Ural da katıldı.

Eğitim, 1. ve 2. sınıf Odyometri öğrencilerinin katılımıyla "İşitme Cihazları" ile "Kulak Kalıbı ve Uygulamaları" derslerini destekleyerek mesleki bilgi ve becerilerin güçlenmesine katkı sağladı. Etkinlik, öğrencilerin sektörde kullanılan güncel uygulamaları yerinde tanımasına imkân sundu.

Kapanış ve Teşekkür

Program sonunda Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Durdane Yılmaz Güven, eğitim sürecine katkı sağlayan akademisyenlere ve sektör temsilcilerine teşekkür belgesi takdim etti.

