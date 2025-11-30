Narman'dan Karaçoban'a Kardeşlik Köprüsü

Erzurum'un Narman ilçesindeki gönüllü gençler ve Gençlik Merkezi personeli, komşu ilçe Karaçoban ile arasına güçlü bir gönül köprüsü kurdu.

Proje ve Ziyaretler

Toplumda birlik ve beraberliği pekiştirmeyi amaçlayan çalışma, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen 'Kardeş ilçe Projesi' kapsamında gerçekleştirildi. Narman'daki Gençlik Merkezi personeli ile gönüllü öğrenciler, Karaçoban'daki okulları ziyaret ederek gençlerle bir araya geldi.

Narman Gençlik ve Spor Müdürü Fetullah Söğüt başkanlığındaki ekip, Karaçabon ilçesindeki Doğanbey Horikomu İlkokulunu ziyaret ederek öğrencilerle buluştu. Ardından Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ve Ortaokulu'na geçen ekip, burada öğrencilerle oyunlar oynayarak güzel hatıralar biriktirdi.

Resmi Görüşme

Projeye katılan gençler ayrıca Karaçoban Kaymakamı Ali İhsan Selimoğlu'nu ziyaret ederek faaliyetler hakkında bilgi verdi ve iki ilçe arasında dayanışma mesajları paylaştı.

Etkinlik, gençler arasında kardeşlik bağlarını güçlendirmeyi ve eğitim kurumları arasında iletişimi artırmayı hedefliyor.

