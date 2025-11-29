Nazilli'de 11 Okul 'Yeşil Adımlar Projesi'ni Başlattı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 11 okul tarafından yürütülen 'Yeşil Adımlar Projesi' Zafer İlkokulu ev sahipliğinde hayata geçirildi. İlk etkinlik kapsamında okul bahçesinde kurulan 'Ekolojik Pazar' ve proje içeriği katılımcılara tanıtıldı.

Program ve katılımcılar

Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, milli eğitim şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Etkinlik, Zafer İlkokulu Müdürü Hidayet Özdemir öncülüğünde; müdür yardımcıları Ufuk Çağlayan ve İbrahim Mısır koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Ekolojik Pazar ve uygulamalı tanıtımlar

Okul bahçesinde kurulan Ekolojik Pazar ziyaretçilere sunulurken, Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan alet ve ekipmanlar tanıtıldı. Öğrencilere araçların kullanımıyla ilgili uygulamalı eğitim imkanı da verildi.

Renkli kültür etkinlikleri

Proje tanıtımının ardından düzenlenen kültürel gösteriler büyük ilgi topladı. Okulun 3/B sınıfı halk oyunları ekibi sergilediği gösterilerle beğeni kazanırken, İngilizce Öğretmeni Gülçin Çelik ve 3/D Sınıf Öğretmeni Fikret Sarı tarafından oynanan Kerimoğlu Zeybeği misafirlerden alkış aldı.

Proje, Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü himayesinde yürütülerek öğrencilere çevre bilinci kazandırmayı ve yerel iş birliklerini güçlendirmeyi hedefliyor.

