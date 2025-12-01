NEÜ BİTAM, Ulusal ve Uluslararası AR-GE Projelerinde Öne Çıkıyor

NEÜ BİTAM, ulusal ve uluslararası projelerde öne çıkıyor

Konya’da Necmettin Erbakan Üniversitesi bünyesinde kurulan Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİTAM), üniversitenin bilimsel araştırma kapasitesini artırarak hem bölge sanayisine hem de akademik çalışmalara katkı sağlıyor.

Merkezin amaçları ve hedefleri

BİTAM, üniversitedeki bilimsel faaliyetlerin niteliğini ve niceliğini yükseltmeyi; kamu, özel sektör ve diğer kuruluşlarla disiplinler arası ortak bilimsel ve teknolojik projelerin geliştirilmesini teşvik etmeyi amaçlıyor. Merkez; proje yürütme kapasitesini artırmak, cihazları teknolojik gelişmelere uygun şekilde yenilemek ve fen, mühendislik ile sağlık bilimlerinde yüksek lisans, doktora ve AR-GE çalışmalarına altyapı sağlamak için çalışıyor. Kurulan altyapı ve kazanılan deneyimle, üniversitenin ulusal ve uluslararası düzeyde proje geliştirme kapasitesi hedefleniyor.

Kuruluş, gelişim ve uluslararası projeler

BİTAM’ın 2015’te Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelikle kurulduğunu belirten Necmettin Erbakan Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Fatih Erci, "Özellikle çok hızlı bir ivmeyle birlikte Türkiye’de en önemli merkezler haline gelmiş bir merkezdir. Burada hem farklı alanlarda çeşitli cihaz kapasitesi ile birlikte analizler yapılmakta aynı zamanda 5 tematik laboratuvarla birlikte ciddi bir AR-GE kapasitesi de oluşturmaktadır. BİTAM özellikle sadece Konya’ya değil tüm Türkiye hatta Avrupa’da ve dünyada çeşitli kuruluşlarla birlikte projeleri yürütmekte ve özellikle Konya sanayisine ve üniversitelere ciddi bir analiz hizmeti de sunmaktadır. Bu kapsamda, özellikle 2020’den sonra gelişimi hızlanan BİTAM bugün önemli projelere imza atmış bulunmaktadır. Bunlar arasında Avrupa Birliği projeleri, TÜBİTAK, TÜSEP ve aynı zamanda Savunma Sanayi kısmında da ciddi projeler yürütülmektedir. BİTAM bünyesinde bulunan mekanik laboratuvarımız bölgede tek akredite laboratuvarlardan bir tanesidir. Aynı zamanda özellikle burada görüntüleme sistemleriyle birlikte ciddi bir analiz hizmeti sunmaktayız. BİTAM’ın sahip olduğu gelişmiş altyapısıyla birlikte hem sanayimizin özellikle AR-GE kapasitesine ve daha üstün nitelikli ürünlerin üretilmesine de ciddi destek sağlamaktadır. Bu anlamda Konya’ya başta olmak üzere bölgeye ve tüm Türkiye’ye ciddi hizmetlerimiz bulunmaktadır" dedi.

Laboratuvarlar ve analiz kapasiteleri

Mekanik Laboratuvarı ve diğer tematik birimler, sanayi ile akademinin ihtiyaçlarına uygun akredite hizmetler sunuyor. Mekanik testler, görüntüleme sistemleri ve ileri analiz altyapısıyla bölgesel bir referans merkezi konumunda.

Laboratuvar çalışmaları hakkında bilgi veren Arş. Gör. Dr. Muhammed İhsan Özgün, "Burada TÜRKAK kapsamında akredite sonuçlar verebilmekteyiz. Konya sanayisine ve üniversitemizdeki akademik çalışmalara yönelik testleri burada yapabilmekteyiz. Çekme, basma, yorulma, sertlik analizlerini gerçekleştirmekteyiz" ifadelerini kullandı.

Arş. Gör. Büşra Büyükateş Çelebi, merkezde yeni oluşturulan altyapı ile mikroplastiklerin analiz ve tanımlama yöntemleri üzerine bir yöntem geliştirip uygulamaya başladıklarını belirterek, "Üniversitemiz bünyesinde buraya yeni oluşturduğumuz, altyapısını oluşturduğumuz sistemle birlikte yeni bir çalışmaya başladık. Bu çalışma neticesinde dünyada büyük bir sorun haline gelen mikroplastiklerin analiz ve tanımlama yöntemleri ile ilgili bir yöntem geliştirdik, yöntemi uyguluyoruz" dedi.

BİTAM araştırmacılarından Dr. Ümmü Özgün, Türkiye’de sayılı olan bir cihazı merkezde geliştirdiklerini ve analizlere başladıklarını belirtirken; Dr. Fatih Emre Ediz ise laboratuvarda bulunan cihazlarla sıvılar üzerine yürütülen çalışmalardan bahsetti. Bu çalışmalar, bölge sanayisinin AR-GE kapasitesinin güçlendirilmesine katkı sunuyor.

Sonuç olarak, NEÜ BİTAM; akredite laboratuvarları, tematik çalışma alanları ve ulusal-uluslararası projeleriyle Konya’dan çıkan güçlü bir AR-GE merkezi olarak öne çıkıyor.

