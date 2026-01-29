Okula Dönüşte Uyum Önerileri: Aslı Orman’dan Başarı İçin İpuçları

Okula dönüşte uyum önerileri

Okullar yarıyıl tatilinin ardından pazartesi günü açılıyor. Uğur Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) Müdürü Aslı Orman, öğrencilerin ikinci döneme hızlı ve verimli uyum sağlaması için velilere önerilerde bulundu.

Tarih ve genel değerlendirme

İlk ve ortaöğretimdeki öğrenciler yarıyıl tatili sonrası, 2 Şubat Pazartesi günü eğitim-öğretime kaldığı yerden devam edecek. Tatilin ardından okula dönüşün uyku düzeninden beslenme alışkanlıklarına kadar birçok değişiklik getirdiğini belirten Orman, evdeki alışkanlıkların okul sorumluluklarıyla uyumlu hale getirilmesinin başarı ve motivasyon için çok önemli olduğunu söyledi.

Uyku ve beslenme düzeni

"Uyku ve uyanma saatlerinin okul temposuna uygun şekilde erkene çekilmesi sabah hazırlık sürecini kolaylaştıracaktır. Ayrıca kahvaltı alışkanlığının yeniden rutine dahil edilmesi, öğrencilerin gün boyu ihtiyaç duyacağı enerjiyi dengeli bir şekilde almalarına yardımcı olacaktır"

Evde ders çalışma düzeni yeniden sağlanmalı

Orman, tatil sonrası okuldaki akademik tempoya uyum sağlamada ev ortamında ders çalışma düzeninin yapılandırılmasının önemine dikkat çekti. Öncelikle öğrencinin yaşına ve ihtiyaçlarına uygun, sürdürülebilir bir günlük program oluşturulması gerektiğini vurguladı.

"Ödev ve tekrar saatlerinin belirli bir plan dahilinde yürütülmesi, sorumluluk takibini kolaylaştıracaktır. Bu süreçte ders çalışma alanının sabit tutulması ve odaklanmayı güçleştirecek dijital unsurlardan arındırılmalı. Özellikle ders saati ile dinlenme zamanının keskin çizgilerle birbirinden ayrılması, öğrencinin zihinsel verimliliğini koruyarak okul-ev dengesini daha sağlıklı kurmasını sağlayacaktır"

Ekran kullanımı ve zaman yönetimi dengelenmeli

"Televizyon, telefon ve bilgisayar kullanımının ders, dinlenme ve uyku saatleriyle dengeli bir şekilde planlanması, öğrencilerin hem zaman yönetimini destekleyecek hem de derslere odaklanma sürelerini de artıracaktır."

Velilere öneri olarak, dönüş sürecinde küçük adımlarla rutinleri yeniden kurmaları; uyku, kahvaltı, ders ve dinlenme zamanlarını netleştirmeleri tavsiye ediliyor.

UĞUR OKULLARI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK (PDR) MÜDÜRÜ ASLI ORMAN