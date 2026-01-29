Okula Dönüşte Uyum Önerileri: Aslı Orman’dan Başarı İçin İpuçları

Uğur Okulları PDR Müdürü Aslı Orman, 2 Şubat Pazartesi başlayacak ikinci döneme hızlı uyum için uyku, beslenme, ders çalışma ve ekran kullanımı önerileri paylaştı.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 10:09
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 10:09
Okula Dönüşte Uyum Önerileri: Aslı Orman’dan Başarı İçin İpuçları

Okula dönüşte uyum önerileri

Okullar yarıyıl tatilinin ardından pazartesi günü açılıyor. Uğur Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) Müdürü Aslı Orman, öğrencilerin ikinci döneme hızlı ve verimli uyum sağlaması için velilere önerilerde bulundu.

Tarih ve genel değerlendirme

İlk ve ortaöğretimdeki öğrenciler yarıyıl tatili sonrası, 2 Şubat Pazartesi günü eğitim-öğretime kaldığı yerden devam edecek. Tatilin ardından okula dönüşün uyku düzeninden beslenme alışkanlıklarına kadar birçok değişiklik getirdiğini belirten Orman, evdeki alışkanlıkların okul sorumluluklarıyla uyumlu hale getirilmesinin başarı ve motivasyon için çok önemli olduğunu söyledi.

Uyku ve beslenme düzeni

"Uyku ve uyanma saatlerinin okul temposuna uygun şekilde erkene çekilmesi sabah hazırlık sürecini kolaylaştıracaktır. Ayrıca kahvaltı alışkanlığının yeniden rutine dahil edilmesi, öğrencilerin gün boyu ihtiyaç duyacağı enerjiyi dengeli bir şekilde almalarına yardımcı olacaktır"

Evde ders çalışma düzeni yeniden sağlanmalı

Orman, tatil sonrası okuldaki akademik tempoya uyum sağlamada ev ortamında ders çalışma düzeninin yapılandırılmasının önemine dikkat çekti. Öncelikle öğrencinin yaşına ve ihtiyaçlarına uygun, sürdürülebilir bir günlük program oluşturulması gerektiğini vurguladı.

"Ödev ve tekrar saatlerinin belirli bir plan dahilinde yürütülmesi, sorumluluk takibini kolaylaştıracaktır. Bu süreçte ders çalışma alanının sabit tutulması ve odaklanmayı güçleştirecek dijital unsurlardan arındırılmalı. Özellikle ders saati ile dinlenme zamanının keskin çizgilerle birbirinden ayrılması, öğrencinin zihinsel verimliliğini koruyarak okul-ev dengesini daha sağlıklı kurmasını sağlayacaktır"

Ekran kullanımı ve zaman yönetimi dengelenmeli

"Televizyon, telefon ve bilgisayar kullanımının ders, dinlenme ve uyku saatleriyle dengeli bir şekilde planlanması, öğrencilerin hem zaman yönetimini destekleyecek hem de derslere odaklanma sürelerini de artıracaktır."

Velilere öneri olarak, dönüş sürecinde küçük adımlarla rutinleri yeniden kurmaları; uyku, kahvaltı, ders ve dinlenme zamanlarını netleştirmeleri tavsiye ediliyor.

UĞUR OKULLARI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK (PDR) MÜDÜRÜ ASLI ORMAN

UĞUR OKULLARI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK (PDR) MÜDÜRÜ ASLI ORMAN

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Okula Dönüşte Uyum Önerileri: Aslı Orman’dan Başarı İçin İpuçları
2
Kütahya'da Okul Personeline Hijyen Eğitimi: Gıda Güvenliğinde Yeni Adım
3
İEÜ Öğrencilerinden Ressamlardan İlham Alan 'Zamanlararası Moda' Koleksiyonu
4
Kütahya'da YKS ve MSÜ hedef odaklı yarıyıl kampı
5
Şaphane MYO'da Sosyo-Ekonomik Analiz ve Politika Geliştirme Çalıştayı
6
Şemdinli'de 24 Sınıflı Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu ile Moda Aile Sağlığı Merkezi Açıldı
7
Sinan Aydın, Yükümlülerin Temizlediği Devlet Malzeme Ofisi Mesleki ve Teknik Lisesi'ni İnceledi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları