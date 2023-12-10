Okullarda bir dönem sona erdi! O video sonrası MEB 81 il için kararını verdi

Sınıf anneliği uygulaması Türkiye'de eğitim sektöründe uzun yıllardan beri var olan ve bazı zamanlarda ciddi tartışmalara sebep olan uygulama olmuştuç Bu uygulama, Milli Eğitim Bakanlığı'nın kararıyla sona erdirilmiştir.

Sınıf Annesi Uygulaması Tamamen Yasaklandı!

Bakanlık, bu davranışın eğitimin kalitesini düşürdüğünü ve eğitim ilkelerine aykırı durumlar yarattığını belirterek, bu davranışın durdurulması için ilgili makamlara ve eğitim kurumlarına yazılı talimat gönderdi.

MEB Temel Eğitimin genel müdürü Zarife Seçer'in gönderdiği resmi yazıda, sınıftaki annelerin velilerden yardım topladığı, ders materyali teminine yönelik para talep ettiği, zaman zaman derse müdahale ettiği vurgulandı. Öğrencilerin görüntülerinin kaydedilmesi gibi durumların da gündemde olduğu söyleniyor.





MEB kararını verdi!

MEB tarafından il ve ilçelere gönderilen resmi yazıda, öğretmen olmayan kişilerin eğitim ortamına müdahalesinin eğitimin kalitesini düşüreceği vurgulanmakta ve okulların bu sorun konusunda uyarılması ve gerekli önlemlerin alınması gerektiği vurgulanmaktadır.

Okullarda annelerin oluşturduğu, öğretmenlerden özel ilgi görmeyi uman ve yüklü miktarda para toplayarak pahalı hediyeler alan annelerin oluşturduğu grupların, büyük eleştirilere yol açan bu etkinliğin sonu, genel olarak eğitim camiasınca olumlu karşılanmıştır.

Sınıfta anneliğin sona erdirilmesinin, özellikle eğitimde eşitlik, aynı zamanda adalet ilkelerinin korunması bakımında önemli adım olarak görülmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın söz konusu hamlesi, hukuk dışı eğitim faaliyetlerine müdahale etme ve aynı zamanda da koruma çabalarının bir göstergesi olarak görülüyor.