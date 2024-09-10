ÖSYM, Sınav Sonuçlarını Erişime Açtı: 2024 DGS Sonuçları Açıklandı! DGS Sonuç Sorgulama Ekranı ve Tercih Tarihleri

2024 DGS sonuçları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklandı. İki yıllık üniversite eğitimlerini dört yıllık lisans programlarına geçiş yaparak tamamlamak isteyen adayların girdiği Dikey Geçiş Sınavı (DGS), bu yıl da yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. 30 Haziran 2024 tarihinde uygulanan sınavın ardından, sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Adaylar, sonuçlarını 10 Eylül 2024 tarihi itibarıyla sorgulayabiliyor. Sonuçlar, ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden adayların erişimine açıldı. 2024 DGS sonuçlarını nasıl sorgulayabilirsiniz ve tercihler ne zaman başlayacak? İşte detaylar…

DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI

2024 yılı Dikey Geçiş Sınavı sonuçları, 10 Eylül 2024 tarihinde saat 10.00 itibarıyla ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sisteme giriş yaparak sınav sonuçlarını sorgulayabiliyor. 30 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilen sınavın değerlendirme işlemleri tamamlandı ve sonuçlar açıklanmış durumda.

Sonuçlara erişmek için ÖSYM Sonuç Sistemi olan sonuc.osym.gov.tr adresini kullanabilirsiniz. Adaylar, sistem üzerinden sınav puanlarını ve başarı durumlarını kolaylıkla görüntüleyebilecek.

DGS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

2024 DGS sonuçlarını sorgulamak isteyen adaylar, ÖSYM'nin sonuç sorgulama sistemine giriş yaparak sınav sonuçlarına ulaşabilirler. İşte adım adım nasıl sorgulama yapabileceğinizin detayları:

ÖSYM Sonuç Sistemi olan sonuc.osym.gov.tr adresine gidin. T.C. kimlik numaranız ve aday şifrenizle sisteme giriş yapın. “Dikey Geçiş Sınavı 2024” başlığı altından sonuç bilgilerinizi görüntüleyin. DGS sınav sonuçlarınız ekranda görünecek. Buradan aldığınız puanları ve başarı sıralamanızı inceleyebilirsiniz.

Bu adımları takip ederek sınav sonuçlarınızı hızlıca öğrenebilirsiniz. Ayrıca, sonuç belgenizi bilgisayarınıza indirip yazdırabilirsiniz.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerin en çok merak ettiği konulardan biri de tercih işlemleri olacak. Henüz tercih tarihlerine dair net bir bilgi paylaşılmamış olsa da, ÖSYM tercih kılavuzunu yayımladığında bu bilgiler kesinleşecek. Adaylar, 2024 DGS Tercih Kılavuzu yayımlandığında tercih yapma süreçleriyle ilgili detayları öğrenebilecekler.

Yerleştirme işlemlerinde, 2024-DGS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak. Adayların doğru tercih yapabilmeleri için ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri, tercih sürecinde sunulan tablo ve kontenjan bilgilerinden faydalanmaları büyük önem taşıyor.

DGS YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ VE TERCİH KILAVUZU

DGS yerleştirme işlemleri için tercihlerin başlamasıyla birlikte, adaylar tercihlerini yaparken bazı kriterleri dikkate almalıdır. DGS tercih kılavuzu yayımlandığında, adaylar dört yıllık lisans programlarına geçiş yaparken puanlarını, kontenjanları ve üniversitelerin program koşullarını göz önünde bulundurmalıdır.

DGS tercihlerinde adaylar, 2024-DGS Tercih Kılavuzu aracılığıyla hangi bölümlere yerleşebileceklerini inceleyecekler. Tercih yaparken dikkat edilmesi gereken noktalar:

Puan sıralaması : Adaylar aldıkları puan doğrultusunda yerleştirme tercihi yapacaklar.

: Adaylar aldıkları puan doğrultusunda yerleştirme tercihi yapacaklar. Kontenjan bilgileri : Tercih edecekleri bölümlerdeki kontenjan durumlarına göre tercihlerine dikkat etmeleri gerekiyor.

: Tercih edecekleri bölümlerdeki kontenjan durumlarına göre tercihlerine dikkat etmeleri gerekiyor. Tablo ve program bilgileri: Üniversitelerin sunduğu bölümler, kontenjanlar ve bölümlerin koşulları bu tablolarda detaylıca yer alacak.

Bu nedenle, tercihlerden önce kılavuzu dikkatlice incelemek, yerleştirme sürecinde büyük avantaj sağlayacak.

DGS SONRASI YERLEŞTİRME SÜRECİ

DGS yerleştirme süreci, adayların tercihlerini yapmaları ve ÖSYM’nin bu tercihleri değerlendirmesiyle sonuçlanacak. Adayların tercih süresince ÖSYM’nin duyurularını takip etmeleri, tercihlerini doğru yapabilmeleri açısından önem taşıyor. DGS tercih ve yerleştirme aşamaları, adayların iki yıllık eğitimlerini dört yıllık lisans programlarına yükseltmeleri için büyük bir fırsat sunuyor.