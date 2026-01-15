Pınarhisar'da Öğrenciler Selamlaşma Kültürünü İlçeye Yaydı

Pınarhisarlı öğrenciler 'Türkiye Selamlaşıyor' etkinliğiyle esnaf ve kamu kurumlarını ziyaret ederek selamlaşma ve nezaketin önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 15.01.2026 20:09
Güncelleme Tarihi: 15.01.2026 20:09
Pınarhisar'da Öğrenciler Selamlaşma Kültürünü İlçeye Yaydı

Pınarhisar'da Öğrenciler Selamlaşma Kültürünü İlçeye Yaydı

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde öğrenciler, toplumsal iletişimi ve karşılıklı nezaketi güçlendirmek amacıyla ilçe genelinde esnaf ve kamu kurumlarını kapsayan ziyaret programı düzenledi.

Etkinlikte Öne Çıkanlar

Program, Türkiye Selamlaşıyor etkinliği kapsamında gerçekleştirildi. Öğrenciler gün boyu farklı noktalarda esnafla bir araya gelerek hayırlı işler diledi ve selamlaşmanın, yüz yüze iletişimin ile toplumsal dayanışmanın günlük hayattaki önemine dikkat çekti.

Etkinlik süresince kamu kurumlarına yapılan ziyaretlerde öğrenciler, etkinliğin amacı ve kazanımları hakkında bilgi paylaştı ve toplum içinde nezaket odaklı iletişimin yaygınlaşmasına katkı sağladı.

Katılımcılar

Programa, Pınarhisar Atatürk Ortaokulu yöneticileri, öğretmenleri ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Doğan eşlik etti.

ESNAF ZİYARET

ESNAF ZİYARET

ESNAF ZİYARET

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Pınarhisar'da Öğrenciler Selamlaşma Kültürünü İlçeye Yaydı
2
Ordu'da eğitime kar engeli: 2 ilçede tam, 4'ünde kısmi ara
3
Altındağ'da Gençlere Kariyer Semineri: Meslek Seçimi ve Yol Haritası
4
Başkan Toptaş’a Karne Programında Doğum Günü Sürprizi
5
Salihli'de Ücretsiz Budama Kursuna Yoğun İlgi
6
Başkan Karabatı, Adnan Menderes Ortaokulu'na Tam Destek
7
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde Yangın Tatbikatı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları