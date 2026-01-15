Pınarhisar'da Öğrenciler Selamlaşma Kültürünü İlçeye Yaydı

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde öğrenciler, toplumsal iletişimi ve karşılıklı nezaketi güçlendirmek amacıyla ilçe genelinde esnaf ve kamu kurumlarını kapsayan ziyaret programı düzenledi.

Etkinlikte Öne Çıkanlar

Program, Türkiye Selamlaşıyor etkinliği kapsamında gerçekleştirildi. Öğrenciler gün boyu farklı noktalarda esnafla bir araya gelerek hayırlı işler diledi ve selamlaşmanın, yüz yüze iletişimin ile toplumsal dayanışmanın günlük hayattaki önemine dikkat çekti.

Etkinlik süresince kamu kurumlarına yapılan ziyaretlerde öğrenciler, etkinliğin amacı ve kazanımları hakkında bilgi paylaştı ve toplum içinde nezaket odaklı iletişimin yaygınlaşmasına katkı sağladı.

Katılımcılar

Programa, Pınarhisar Atatürk Ortaokulu yöneticileri, öğretmenleri ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Doğan eşlik etti.

ESNAF ZİYARET