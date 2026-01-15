Ordu'da eğitime kar engeli: 2 ilçede tam, 4'ünde kısmi ara

Valilikten 16 Ocak 2026 tarihli duyuru

Ordu Valiliği, yoğun kar yağışı sonrası oluşan buzlanma ve don riski gerekçesiyle bazı ilçelerde eğitim-öğretime ara verildiğini açıkladı.

Valiliğin açıklamasına göre Akkuş ve Aybastı ilçelerinin tamamında 16 Ocak 2026 Cuma günü 1 gün süreyle eğitim-öğretime ara verildi.

Açıklamada ayrıca Çatalpınar, Gölköy, Mesudiye ve Gürgentepe ilçelerinde ise kısmi olarak eğitim-öğretime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Valilik, "Tamamen tatil kararı alınan ilçelerimizdeki tüm resmi ve özel eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, halk eğitimi merkezlerinde, kısmen tatil kararı alınan ilçelerimizde belirtilen eğitim-öğretim kurumlarında 16 Ocak 2026 Cuma günü 1 gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmiştir" ifadelerine yer verdi.

Açıklamada ayrıca, eğitim-öğretime tamamen ara verilen ilçelerde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personeller ile çocuğu kreş ve ana sınıfına devam eden annelerin aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi. Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu ise hizmetin gereği doğrultusunda ilgili birimler tarafından değerlendirilecek.

