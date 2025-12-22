Prof. Dr. Fatih Altun: Deprem Bilinci Sıcak Tutulmalı

Birlik Söyleşileri'nde 'Deprem Bilinci Oluşturmanın Önemi'

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Birlik Vakfı Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen 'Birlik Söyleşileri' programında katılımcılarla bir araya geldi.

Vakıf binasında gerçekleşen etkinlikte Rektör Altun, 'Deprem Bilinci Oluşturmanın Önemi' başlıklı konuşmasında deprem hafızasının canlı tutulması gerektiğine dikkat çekti. Konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"İnsanlar en yıkıcı deprem yaşadığı zaman ilk etapta 2 ay içerisinde, sonra 4 ila 5 ay içerisinde depremin sesini dahi unutmaya başlıyorlar. Hayat devam ederken tedbirli olmaya, tedbirlerimizi artırmaya ve her daim depremle ilgili bilinci sıcak tutmak zorundayız"

Altun, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremlerin Kayseri'deki teknik yansımalarını verilerle aktardı ve bölgedeki ivme kayıtlarına değindi. Açıklamasında şunları söyledi:

"Bize en çok sorulan 'Biz çok büyük bir deprem mi yaşadık?' sorusuydu. Kayseri için biz teknik olarak büyük bir deprem yaşamadık. İvme kayıtlarından baktığımızda bölgesel olarak değişmekle birlikte 4 ila 4.8 aralığında hissettiğimiz ivmeler gördük; en fazla 4.9’u gördük. Ancak yumuşak zeminli olan bölgelerde binalar sarsıntıyı daha şiddetli hissettirdi."

Etkinlik, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun'un konuşmasının ardından katılımcıların sorularını yanıtlamasıyla sona erdi.

