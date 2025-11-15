Prof. Dr. Kamil Yalçın Polat EBYÜ'de 'Bir Başarı Öyküsü'ni Anlattı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen konferans kapsamında, organ nakli ve genel cerrahi alanının önde gelen isimlerinden Prof. Dr. Kamil Yalçın Polat öğrenciler ve akademisyenlerle bir araya geldi. Etkinlik Erzincan Bakırevi'nde gerçekleştirildi.

Katılımcılar ve Açılış

Programa Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdulmecit Kantarcı, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Rektör Levent, Tıp Fakültesinin kısa sürede önemli başarılara imza attığını vurgulayarak şunları söyledi: İlk öğrencilerini 2008-2009 Eğitim-Öğretim Döneminde alan, yani henüz 17 yıllık çok genç bir fakültemiz var. Buna rağmen Tıpta Uzmanlık Sınavı’nda 2019 yılında yüzde 3 olan başarı oranımız 2022’de yüzde 43’e yükseldi ve Tıp Fakültemiz Türkiye’de ilk 33 fakülte arasına girdi. 2024-2025 URAP Türkiye Tıp Fakülteleri sıralamasında 60. sıraya ilerledik. THE Genç Üniversiteler 2024 Tıp ve Diş Hekimliği alan sıralamasında 501-600 bandında, Türkiye’de ise 28. sırada yer almayı başardık. Bu başarılarından ötürü Tıp Fakültemizi, Dekanımız Prof. Dr. Mecit Kantarcı’yı, tüm öğretim üyelerimizi ve öğrencilerimizi yürekten tebrik ediyorum.

Rektör Levent, konuşmasının devamında Prof. Dr. Kamil Yalçın Polatın öğrenciler için ilham verici bir rol model olduğuna dikkat çekti ve azim, çalışma ile kararlılığın önemine vurgu yaptı.

Prof. Dr. Polat'ın Sunumu

Konferansta, İstanbul Memorial Sağlık Grubu Böbrek ve Karaciğer Nakil Merkezi Direktörü, organ nakli ve genel cerrahi uzmanı Prof. Dr. Kamil Yalçın Polat kendi akademik ve mesleki serüvenini paylaştı. Atatürk Üniversitesi'nde karaciğer ve böbrek transplantasyonunu başlatma sürecini ve İstanbul'daki çalışmalarını anlatarak ulaştığı noktayı aktardı.

Prof. Dr. Polat, organ naklinin yaşamı tehdit eden kronik hastalıkların tedavisinde çoğu zaman tek seçenek olduğuna dikkat çekti ve organ bağışının bireysel bir tercih olmanın ötesinde toplumsal bir sorumluluk olduğunu vurguladı. Organ bağışına ilişkin farkındalığın artırılmasının, hekimlerin, sağlık çalışanlarının ve öğrencilerin topluma öncülük etmesiyle mümkün olacağını belirtti.

Genç hekim adaylarına yönelik olarak bilimsel merakı canlı tutmanın, disiplinli çalışmanın ve ekip ruhunu geliştirmenin kariyer yolculuğunda belirleyici unsurlar olduğunun altını çizdi. Kendi deneyimlerinden örnekler vererek karşılaştığı zorlukları nasıl aştığını ve bu süreçlerin mesleki olgunlaşmasına katkısını paylaştı.

Soru-Cevap ve Kapanış

Konferansın soru-cevap bölümünde öğrenciler, organ nakli cerrahisi, yurt içi ve yurt dışı uzmanlık olanakları ile kariyer planlamasına ilişkin sorularını yöneltti; Prof. Dr. Polat bu soruları yanıtladı. Program, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

