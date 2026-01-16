Şanlıurfa'da Down Sendromlu Öğrenci Muhammed Said İlk Karnesini Aldı

Şanlıurfa'da Down sendromlu öğrenci Muhammed Said ilk karnesini aldı

Şanlıurfa Akpiyar İlkokulu birinci sınıf öğrencisi down sendromlu Muhammed Said Kendirci, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk yarıyıl karnesini ailesiyle birlikte heyecanla aldı.

Karne töreni

Karne, sınıf öğretmeni Yeşim İlhan tarafından verildi. Karne tesliminin ardından öğretmeni tarafından Muhammed Said'e hediye takdim edildi. Program kapsamında Muhammed Said, okul içerisinde oluşturulan "Kısa Bir Mola" temalı hatıra köşesi önünde fotoğraf çektirdi.

Ailenin mesajı

Babası İbrahim Halil Kendirci, sınıf öğretmeni Yeşim İlhan'a emek ve katkılarından dolayı teşekkür etti. Çocuğunun sınıfa uyum sürecinde kaynaştırma öğrencisi olarak eğitim gördüğünü belirten Kendirci, eğitimin kendileri için önemli olduğunu ifade etti. Eğitim-öğretim yılının ilk yarısını sorunsuz ve verimli şekilde tamamladıklarını söyleyen baba, ikinci dönemde de öğretmen ve okul yönetiminin katkılarıyla eğitim sürecinin devam edeceğine inandığını dile getirdi.

