Kastamonu'da Yağmur Pehlivanlı'nın Adı Okul Kütüphanesinde Yaşatılacak

Kastamonu Saraçlar Mahallesi Ankara Caddesi'nde 20 Ağustos'ta meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 16 yaşındaki Yağmur Pehlivanlı'nın adı, eğitim gördüğü Abdurrahmanpaşa Lisesi'nde açılan kütüphanede yaşatılacak.

Kütüphane doğum gününde açıldı

Kütüphane, Yağmur'un doğum gününde okul idaresi, öğretmenler, ailesi ve öğrenciler tarafından hizmete alındı. Açılışta bin 700'den fazla kitapın toplandığı belirtildi. Törene Yağmur'un ailesi, okul arkadaşları, okul idaresi ve öğretmenler katıldı.

Abdurrahmanpaşa Lisesi Okul Müdürü Hüseyin Mısırlıoğlu açılışta şunları söyledi: "Okul deyince aklımıza hep dersler, sınıf geliyor, fizik, kimya, biyoloji, matematik geliyor ama bu yaşanan elim olay vesilesiyle öğrendik ki okul aslında kocaman bir aile demekmiş. Mutlulukların, sevinçlerin, gözyaşlarının yaşandığı kocaman bir aile demekmiş. Yağmur da bizim için öyleydi. İlk geldiği günü hatırlıyorum. Babası Alp beyle birlikte gelmişlerdi. Çok da güzel bir öğrenciydi. Arkadaşları tarafından sevilen, derslerinde başarılı, sporla uğraşan, hayvanları ve insanları seven bir öğrenciydi. Bugün burada böyle bir kütüphanenin açılışını yapıyor olmak bir taraftan hüzün verici bir taraftan da gurur verici. Ben buradan ailesine teşekkür etmek istiyorum"

Kızının merhametinden söz eden baba Alp Pehlivanlı, Yağmur için böyle bir kütüphane oluşturulmasından gurur duyduğunu belirtti.

Anne Esin Pehlivanlı ise, "Yağmur, gerçekten çok merhametli bir çocuktu. Özellikle hayvanlara ve babasına, deprem bölgesine gitmesini söyledi. Babasını da deprem bölgesine gönderdi. Yağmur’un odasının hiçbir eşyası değişmedi. Bırakıp gittiği günkü gibi kaldı. Sadece deprem bölgesine destek olduğu için gelen plaketi yavrumun plaketi olduğu için o eklendi" dedi.

Yağmur'un sıra arkadaşı Elifsu Dincar duygularını şöyle paylaştı: "Onunla çok fazla vakit geçirdim. O zaman aramızdaki samimiyet çok doğal ve içtendi. Şu anki o samimiyet bulamıyorum. Onu çok özlüyorum ve onu çok seviyorum. O his bir daha geri gelir mi bilmiyorum ama bazı bağlar bitmiyor yani benim Yağmur ile aramda olan hiçbir bağ bitmedi"

Program sırasında katılımcılar gözyaşlarına hakim olamadı. Açılışın ardından Yağmur Pehlivanlı'nın Daday ilçesi Sarıçam köyü'ndeki mezarı ziyaret edildi.

