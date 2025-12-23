Selçuk Üniversitesi 23 Kategoride Türkiye’nin İlk 20 Üniversitesi Arasında

YÖK'ün 2025 İzleme ve Değerlendirme Raporu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hazırlanan "2025 Yılı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu" yayımlandı. Rapora göre Selçuk Üniversitesi, eğitim-öğretim kalitesi, araştırma çıktıları, uluslararasılaşma ve toplumsal katkı gibi geniş bir değerlendirme alanında üstün performans göstererek 23 farklı ölçüt bazında Türkiye’de ilk 20 üniversite arasında yer aldı.

Akademik ve stratejik uyum

Bu veri odaklı sonuçlar, Selçuk Üniversitesi’nin "Araştırma Üniversitesi" vizyonu doğrultusunda belirlediği stratejik hedeflere bağlı kaldığını teyit etti. TEKNOFEST, TÜBİTAK, TÜBA gibi kuruluşların düzenlediği yarışmalara katılan takım ve öğrenci sayısı ile ulusal kurum ve kuruluşların desteklediği proje sayısında üniversite Türkiye ikincisi oldu.

Üniversite ayrıca sosyal sorumluluk projeleri, sanayi ile ortak yürütülen ulusal Ar-Ge proje sayısı ve uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenen Ar-Ge proje sayısı alanlarında Türkiye üçüncüsü olarak öne çıktı.

Ar-Ge ve sanayi iş birliğinde öne çıkan göstergeler

Selçuk Üniversitesi, sanayi ile ortak yürütülen ulusal Ar-Ge projeleri bütçesi, öğrenciler tarafından yürütülen endüstriyel/sektörel projeler ve Ar-Ge’ye ayrılan bütçe oranında Türkiye dördüncüsü konumunda yer aldı. Öğrenciler tarafından yürütülen sosyal sorumluluk projeleri sayısında Türkiye beşincisi, Teknokent veya Teknoloji Transfer Ofisi projelerine katılan öğrenci sayısı ve dezavantajlı gruplara yönelik faaliyet sayısında Türkiye altıncısı oldu.

Yurt dışındaki üniversiteler veya kurumlarla ortak yürütülen Ar-Ge proje sayısı ile öğrenci toplulukları sayısında Türkiye sekizincisi olan Selçuk Üniversitesi; KPSS'de ilk %5'lik dilime giren program sayısında Türkiye on üçüncüsü, uluslararası değişim programları kapsamında gelen ve gönderilen öğretim elemanı sayısı ile iklim eylemi kategorilerinde Türkiye on dördüncüsü oldu.

Öğrenci toplulukları faaliyet sayısında Türkiye on beşincisi, doktora mezun sayısında Türkiye on yedincisi, bilim iletişimi faaliyet sayısında Türkiye on sekizincisi ve "Yoksullukla Mücadele İçin Üniversite Etki Sıralaması" (THE) kapsamında Türkiye on dokuzuncusu olarak sıralandı.

Rektör'ün değerlendirmesi

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, 23 göstergede ilk 20’de yer alan Selçuk Üniversitesi’nin yükseköğretim kalitesindeki gücünü ortaya koyduğunu söyledi. Yılmaz, "Açıklanan rapor; araştırma kapasitemizin, öğrenci faaliyetlerimizin ve toplumsal katkı çalışmalarımızın güçlendiğini açıkça ortaya koymaktadır. Ulusal yarışmalara katılan takım ve öğrenci sayıları ile ulusal destekli projelerde Türkiye ikinciliği; sosyal sorumluluk projeleri, ulusal Ar-Ge iş birlikleri ve uluslararası destekli Ar-Ge projelerinde Türkiye üçüncülüğü üniversitemiz adına önemli bir başarıdır. Ar-Ge bütçesi, sanayi ile iş birlikleri ve teknokent faaliyetlerinde ilk altı içerisinde yer almamız da üniversitemizin çok yönlü ve sürdürülebilir gelişimini göstermektedir. Bu başarılar, öğrencilerimizin yanı sıra akademik ve idari kadromuzun ortak emeğinin bir sonucudur. Selçuk Üniversitesi olarak nitelikli araştırma üretimini, uluslararası iş birliklerini ve toplumsal katkıyı artırma hedefimizi kararlılıkla sürdüreceğiz" diye konuştu.

Sonuç: YÖK'ün 2025 raporu, Selçuk Üniversitesi'nin çok alanlı başarılarını ve stratejik hedefleriyle uyumlu ilerleyişini belgeleyerek üniversitenin ulusal düzeydeki konumunu güçlendirdi.

