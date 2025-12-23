DOLAR
Patnos Gençlik ve Spor'dan Doğansu İlk ve Ortaokulu'na Anlamlı Destek

Patnos Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Doğansu İlk ve Ortaokulu öğrencilerine bot, mont, spor malzemeleri ve akıl-zekâ oyunları hediye etti; etkinlikte gençlik liderleri de yer aldı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 15:44
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 15:44
Okul öğrencilerine kıyafet, spor ve akıl-zekâ desteği

Patnos Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Doğansu İlk ve Ortaokulu öğrencilerine yönelik anlamlı bir destek etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte öğrencilere bot, mont, spor malzemeleri ile birlikte akıl ve zekâ oyunları hediye edildi.

Programa Gençlik Liderleri ve gönüllü gençlik liderleri de katılarak öğrencilerle yakından ilgilendi. Oyunlar oynandı, çeşitli etkinlikler düzenlendi ve çocuklarla birlikte keyifli anlar yaşandı.

Etkinlik; çocukların yüzlerinde tebessüm oluştururken, aynı zamanda sosyal ve zihinsel gelişimlerine katkı sağladı. Veliler ve öğrenciler uygulamadan memnuniyetini dile getirdi.

Yetkili açıklaması

Patnos Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Fatih Alpaslan programda yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimizin her zaman yanındayız. İhtiyaçlarının karşılanması noktasında elimizden gelen tüm imkânları seferber etmeye devam edeceğiz. Bu tür sosyal ve destekleyici faaliyetler, hem çocuklarımızın gelişimine katkı sağlıyor hem de toplumda güzel bir örnek teşkil ediyor," ifadelerini kullandı.

Gerçekleştirilen etkinlik, bölgedeki eğitim ve gençlik çalışmalarının önemini bir kez daha ortaya koyarken, Patnos Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’nün benzer çalışmaları artırarak sürdüreceği belirtildi.

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

