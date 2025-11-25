Susuz’ta Kafkas Projesi ile öğrencilere birebir destek

Vali Ziya Polat öncülüğünde eğitimde başarıyı artırma çalışmaları

Kafkas Projesi kapsamında Kars’ın Susuz ilçesinde öğrenciler evlerinde ziyaret edilerek birebir ilgi gösteriliyor. Projenin hedefi, eğitimde başarıyı yükseltmek ve öğrenci-veli iş birliğini güçlendirmek olarak açıklanıyor.

Çalışmalara Vali Ziya Polat öncülük ederken, saha uygulamalarında Kaymakam Muhammed Emin Tutal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Zengi, okul müdürleri ve öğretmenler yer alıyor. Ekipler, öğrencileri ev ortamında gözlemleyerek tanıyor ve aileleri bilgilendiriyor.

Ziyaretlerde; öğrencilerin akademik gelişimi, ailelerin yönlendirilmesi ile başarıyı etkileyen etkenlerin tespiti ve devamsızlığı etkileyen dinamikler üzerinde duruluyor. Ayrıca ilçe genelinde periyodik ziyaretlerle öğrencilerin okula aidiyet duygusunun geliştirilmesi hedefleniyor.

Ziyaret sırasında Kaymakam Muhammed Emin Tutal ve heyeti, öğrenci ailesiyle sohbet etti, Kafkas Projesi’ni anlattı ve ailelerden çocuklarına destek olmalarını talep etti. Sohbet ortamında çay ikramı yapılıp görüş alışverişinde bulunulduktan sonra heyet kaymakamlığa döndü.

SUSUZ’DA KAFKAS PROJESİ’ İLE ÖĞRENCİLERE ÖZEL İLGİ(KARS-İHA)