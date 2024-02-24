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TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları başladı! Katılmak isteyenler acele edin

32. Bilim Olimpiyatları Birinci Aşama Sınavı’na başvurular başladı. Başvuru süresi 29 Nisan’a kadar. Bu yıl coğrafya dalı da eklendi. Öğretmenlere yönelik bir eğitim modeli de sunuluyor. Peki Bilim Olimpiyatları’nda hangi aşamalar var, hangi ödüller sunuluyor? İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 24.02.2024 11:34
Güncelleme Tarihi: 24.02.2024 11:34
TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları başladı! Katılmak isteyenler acele edin

Bilim insanı olmak isteyen gençlerin hayallerini gerçekleştirmek için düzenlenen TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları Programı’nın 2024 yılı başvuruları 19 Şubat’ta başladı. Başvurular 29 Nisan’a kadar devam edecek. Bilim Olimpiyatları’na kimler başvurabilir? Detaylar haberimizde...

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından her yıl düzenlenen Bilim Olimpiyatları Programı, temel bilimler ve bilgisayar bilimleri alanlarında yetenekli öğrencileri keşfetmek, eğitmek ve ulusal ve uluslararası olimpiyatlara hazırlamak amacıyla gerçekleştiriliyor. 

BİLİM OLİMPİYATLARI

Program kapsamında Astronomi-Astrofizik, Bilgisayar, Biyoloji, Coğrafya, Fizik, Kimya, Matematik, Ortaokul Bilgisayar, Ortaokul Matematik dallarında sınavlar yapılıyor. Bu yıl 32’ncisi düzenlenen Bilim Olimpiyatları Birinci Aşama Sınavı 2024 Yılı başvuruları 19 Şubat 2024 tarihinde başladı. Başvurular bireysel olarak 6 adresinden yapılacak. Sınav 18 Mayıs 2024 tarihinde 81 il merkezinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (Lefkoşa) yapılacak.

BİLİM OLİMPİYATLARI PROGRAMI'NA KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Bilim Olimpiyatları Programı’na başvurmak isteyen öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olması, 2023-2024 eğitim-öğretim yılında resmi veya özel ortaokul veya liseye devam ediyor olması, 2023-2024 eğitim-öğretim yılında 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 veya 12. sınıfta okuyor olması gerekiyor. Ayrıca öğrencilerin başvurdukları dalda daha önce ulusal veya uluslararası alanda derece almamış olması da şart.

BİLİM OLİMPİYATLARI'NDA HANGİ AŞAMALAR VAR?

Bilim Olimpiyatları Programı’nda üç aşama bulunuyor. Birinci aşama sınavı, çoktan seçmeli sorulardan oluşuyor ve 120 dakika sürüyor. Birinci aşama sınavında başarılı olan öğrenciler ikinci aşama sınavına katılmaya hak kazanıyor. 

TUBİTAK

İkinci aşama sınavı, açık uçlu sorulardan oluşuyor ve 240 dakika sürüyor. İkinci aşama sınavında başarılı olan öğrenciler kış okulu ve takım seçme sınavına davet ediliyor. Kış okulu ve takım seçme sınavı, öğrencilerin ulusal ve uluslararası olimpiyatlara katılmak için gerekli bilgi ve becerileri kazanmalarını sağlıyor.

BİLİM OLİMPİYATLARI'NDA HANGİ ÖDÜLLER VERİLİYOR?

Bilim Olimpiyatları Programı’nda dereceye giren öğrenciler çeşitli ödüller almaya hak kazanıyor. Bu ödüller arasında para ödülü, ek katsayı uygulaması, lisans bursu, mentorluk desteği, yurt içi ve yurt dışı eğitim kampları, ulusal ve uluslararası olimpiyatlara katılım gibi fırsatlar bulunuyor. 

TUBİTAK HAKKINDA

Ayrıca bu yıl ilk defa öğretmenlere yönelik bir eğitim modeli de geliştirildi. Bu model kapsamında olimpiyat alanında çalışmak isteyen öğretmenler TÜBİTAK Olimpiyat Akademisi Giriş Sınavı’na girebilecek ve başarılı olan öğretmenlere ücretsiz öğretim ve öğrenim kaynakları sunulacak.

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