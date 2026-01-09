Tuzluca Kaymakamı Abdüllatif Yılmaz’dan 4-6 Yaş Kur’an Kursu Ziyareti

Ziyaretin Detayları

Tuzluca Kaymakamı Abdüllatif Yılmaz, İlçe Müftülüğü bünyesinde eğitim veren 4-6 Yaş Kur’an Kursunu ziyaret etti.

Yılmaz, ziyaret kapsamında sınıfları gezerek kursun fiziki imkânları ve yürütülen eğitim çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Minik öğrencilerle yakından ilgilenen Kaymakam Yılmaz, çocuklarla sohbet ederek çeşitli etkinliklerine eşlik etti ve eğitimin erken yaşta başlamasının önemine vurgu yaptı.

Yılmaz, 4-6 yaş Kur’an kurslarının çocukların hem manevi hem de sosyal gelişimlerine önemli katkı sunduğunu belirtti ve kurs için emeği geçen öğreticilere teşekkür etti.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sonlandı. Kaymakam Yılmaz, kursun ilçeye hayırlı olmasını temenni etti.

