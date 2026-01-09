Düzce'de 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' Etkinliği

Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlığı protokolüyle Düzce Avni Akyol İlkokulu'nda düzenlenen 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' etkinliğinde 327 öğrenci sağlık eğitimi aldı.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 10:42
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 10:42
Düzce'de 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' Etkinliği

Düzce'de 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' Etkinliği

Avni Akyol İlkokulu'nda sağlık eğitimi

Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında yürütülen Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek etkinliği, Düzce merkez Avni Akyol İlkokulunda gerçekleştirildi.

Programa sağlık ve milli eğitim yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Okulda eğitim gören 327 öğrenci etkinlikte yer aldı.

Sağlık Hizmetleri Başkanlığımızda görevli Uzman Ahmet İyi tarafından 112 Acil Sağlık Hizmetleri ve 112 Acil Çağrı Merkezi'nin doğru kullanımı konularında bilgilendirme sunumu yapıldı.

Etkinlik kapsamında öğrencilere; aile hekimliği, ağız ve diş sağlığı, doğru diş fırçalama teknikleri, sağlıklı beslenme, kişisel hijyen, bulaşıcı hastalıklardan korunma ve hareketli yaşamın önemi gibi konularda eğitimler verildi.

Ayrıca UMKE ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri tanıtılarak okul bahçesinde ambulans ve UMKE araçları sergilendi.

Eğitici ve eğlenceli etkinliklerin yanı sıra oynanan geleneksel çocuk oyunlarıyla fiziksel aktivitenin önemi vurgulandı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLE SAĞLIK BAKANLIĞI ARASINDA İMZALANAN PROTOKOL KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN...

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLE SAĞLIK BAKANLIĞI ARASINDA İMZALANAN PROTOKOL KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN SAĞLIKLI ÇOCUK, SAĞLIKLI GELECEK ETKİNLİĞİ, DÜZCE MERKEZ AVNİ AKYOL İLKOKULUNDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLE SAĞLIK BAKANLIĞI ARASINDA İMZALANAN PROTOKOL KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN...

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trabzon’da Okullarda Akran Zorbalığına Karşı Eğitim Seferberliği
2
Ege Üniversitesi Özbekistan ile Tekstil ve Tasarım İş Birliklerini Güçlendiriyor
3
Düzce'de 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' Etkinliği
4
Anıl Emir Tomay 'Kitap Van' Yarışmasında Edremit İlçe Birincisi
5
Menteşe'de Eğitimde Yeni Vizyon: Mehmet Keleş Göreve Başladı
6
Bayburt'ta Sıfır Atık Eğitimi: Öğrenci ve Veliye 'Atma, Onar, Yenisini Alma, Paylaş'
7
Silifke'de Sınıf Öğretmenlerine Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Tanıtıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları