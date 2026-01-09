Düzce'de 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' Etkinliği

Avni Akyol İlkokulu'nda sağlık eğitimi

Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında yürütülen Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek etkinliği, Düzce merkez Avni Akyol İlkokulunda gerçekleştirildi.

Programa sağlık ve milli eğitim yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Okulda eğitim gören 327 öğrenci etkinlikte yer aldı.

Sağlık Hizmetleri Başkanlığımızda görevli Uzman Ahmet İyi tarafından 112 Acil Sağlık Hizmetleri ve 112 Acil Çağrı Merkezi'nin doğru kullanımı konularında bilgilendirme sunumu yapıldı.

Etkinlik kapsamında öğrencilere; aile hekimliği, ağız ve diş sağlığı, doğru diş fırçalama teknikleri, sağlıklı beslenme, kişisel hijyen, bulaşıcı hastalıklardan korunma ve hareketli yaşamın önemi gibi konularda eğitimler verildi.

Ayrıca UMKE ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri tanıtılarak okul bahçesinde ambulans ve UMKE araçları sergilendi.

Eğitici ve eğlenceli etkinliklerin yanı sıra oynanan geleneksel çocuk oyunlarıyla fiziksel aktivitenin önemi vurgulandı.

