Haliliye Belediyesi'nden Öğrencilere Farkındalık Eğitimi

Haliliye Belediyesi, Süleymaniye ve Ziraat Bankası 160. Yıl ilkokullarında öğrencilere akran zorbalığı, teknoloji bağımlılığı ve sağlıklı beslenme eğitimi verdi.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 11:54
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 11:54
Haliliye Belediyesi'nden Öğrencilere Farkındalık Eğitimi

Haliliye Belediyesi'nden Öğrencilere Farkındalık Eğitimi

Haliliye Belediyesi, çocukların bilinçli bireyler olarak yetişmesine katkı sunmak amacıyla eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki psikolojik danışmanlık ve diyetisyen birimi, eğitimler kapsamında Süleymaniye İlkokulu ve Ziraat Bankası 160. Yıl İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi.

Eğitimin İçeriği

Eğitimlerde akran zorbalığı, teknoloji bağımlılığı ve sağlıklı beslenme konularında bilgilendirme sunumları yapıldı. Psikolojik danışmanlar, akran zorbalığı tanımını, zorbalık durumunda yapılması gerekenleri ve empati kurmanın önemini öğrencilere anlattı.

Teknoloji bağımlılığı oturumlarında dijital araçların bilinçli kullanımı, ekran süresinin sınırlandırılması ve teknolojinin doğru şekilde hayatın bir parçası haline getirilmesi üzerinde duruldu.

Diyetisyen Eğitimi

Diyetisyenler tarafından verilen eğitimde ise sağlıklı ve dengeli beslenmenin çocukların gelişimindeki rolü örneklerle açıklandı. Öğrencilere günlük beslenme alışkanlıklarında dikkat etmeleri gereken noktalar, su tüketiminin önemi ve doğru gıda tercihlerinin vücut sağlığı üzerindeki etkileri aktarıldı.

Haliliye Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, çocuklara yönelik farkındalık çalışmalarının ilçe genelindeki okullarda devam edeceği bildirildi.

HALİLİYE BELEDİYESİ’NDEN ÖĞRENCİLERE FARKINDALIK EĞİTİMİ

HALİLİYE BELEDİYESİ’NDEN ÖĞRENCİLERE FARKINDALIK EĞİTİMİ

HALİLİYE BELEDİYESİ’NDEN ÖĞRENCİLERE FARKINDALIK EĞİTİMİ

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce'de Okullar 29 Aralık 2025'te 1 Gün Tatil Edildi — Kar ve Buzlanma Uyarısı
2
Akdeniz Üniversitesi'nde PKU Dostu Mutfak Atölyesi: Düşük Proteinli Beslenme Eğitimi
3
KMÜ ile Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 5 yıllık iş birliği protokolü imzaladı
4
Kütahya İl Birinciliği Pazarlar’dan: Ayşe Nuran Akarçay İl Birincisi
5
Seyitgazi'de 4-6 Yaş Kur'an Kursunda Harfleri Bitirme Coşkusu
6
Haliliye Belediyesi'nden Öğrencilere Farkındalık Eğitimi
7
MCBÜ'de 2 Yılda Büyük Değişim — Prof. Dr. Rana Kibar Dönemi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları