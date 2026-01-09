Haliliye Belediyesi'nden Öğrencilere Farkındalık Eğitimi

Haliliye Belediyesi, çocukların bilinçli bireyler olarak yetişmesine katkı sunmak amacıyla eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki psikolojik danışmanlık ve diyetisyen birimi, eğitimler kapsamında Süleymaniye İlkokulu ve Ziraat Bankası 160. Yıl İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi.

Eğitimin İçeriği

Eğitimlerde akran zorbalığı, teknoloji bağımlılığı ve sağlıklı beslenme konularında bilgilendirme sunumları yapıldı. Psikolojik danışmanlar, akran zorbalığı tanımını, zorbalık durumunda yapılması gerekenleri ve empati kurmanın önemini öğrencilere anlattı.

Teknoloji bağımlılığı oturumlarında dijital araçların bilinçli kullanımı, ekran süresinin sınırlandırılması ve teknolojinin doğru şekilde hayatın bir parçası haline getirilmesi üzerinde duruldu.

Diyetisyen Eğitimi

Diyetisyenler tarafından verilen eğitimde ise sağlıklı ve dengeli beslenmenin çocukların gelişimindeki rolü örneklerle açıklandı. Öğrencilere günlük beslenme alışkanlıklarında dikkat etmeleri gereken noktalar, su tüketiminin önemi ve doğru gıda tercihlerinin vücut sağlığı üzerindeki etkileri aktarıldı.

Haliliye Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, çocuklara yönelik farkındalık çalışmalarının ilçe genelindeki okullarda devam edeceği bildirildi.

HALİLİYE BELEDİYESİ’NDEN ÖĞRENCİLERE FARKINDALIK EĞİTİMİ