Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi'nin 2025 4. Sayısı Yayımlandı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) tarafından yayımlanan "Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi"nin 2025 yılı 4. sayısı okuyucuyla buluştu.

2005’te yayın hayatına başlayan ve TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin kapsamında indekslenen dergi, yılda dört sayı hâlinde çıkarak güncel ve bilimsel yayınlarla literatüre katkı sağlamaya devam ediyor. 2025/4 sayısı da bu amaç doğrultusunda hazırlandı.

Editörden

Derginin baş editörü Prof. Dr. Arzu Bayramoğlu, bilimsel içeriğin yükseltilmesi amacıyla her bir makalenin değerlendirme aşamasında büyük bir titizlik ve özen gösterildiğini ifade etti. Prof. Dr. Bayramoğlu, bu sayıda Türkiye’deki çeşitli üniversite ve kurumlardan araştırmacı ve akademisyenlerin çalışmalarının yer aldığını ve çok sayıda farklı üniversiteden öğretim üyelerinin hakem olarak görev yaptığını belirtti.

Prof. Dr. Bayramoğlu, derginin Türkiye ve dünya literatürüne büyük katkılar sağlamayı hedeflediğini, yeni sayıyı okuyucuyla buluşturmaktan büyük gurur ve mutluluk duyduklarını aktardı. Yayımlanmadaki destekleri için başta Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer olmak üzere yazarlara, hakemlere, danışma kuruluna, dil redaksiyon kuruluna, yayın kuruluna, Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığına ve yayınevine teşekkürlerini sundu.

