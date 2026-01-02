DOLAR
43,02 -0,14%
EURO
50,51 0,2%
ALTIN
6.049,54 -1,41%
BITCOIN
3.823.242,39 -0,69%

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi'nin 2025 4. Sayısı Yayımlandı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi tarafından yayımlanan Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi'nin 2025 yılı 4. sayısı, TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin kapsamında okuyucuyla buluştu.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 09:29
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 09:29
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi'nin 2025 4. Sayısı Yayımlandı

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi'nin 2025 4. Sayısı Yayımlandı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) tarafından yayımlanan "Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi"nin 2025 yılı 4. sayısı okuyucuyla buluştu.

2005’te yayın hayatına başlayan ve TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin kapsamında indekslenen dergi, yılda dört sayı hâlinde çıkarak güncel ve bilimsel yayınlarla literatüre katkı sağlamaya devam ediyor. 2025/4 sayısı da bu amaç doğrultusunda hazırlandı.

Editörden

Derginin baş editörü Prof. Dr. Arzu Bayramoğlu, bilimsel içeriğin yükseltilmesi amacıyla her bir makalenin değerlendirme aşamasında büyük bir titizlik ve özen gösterildiğini ifade etti. Prof. Dr. Bayramoğlu, bu sayıda Türkiye’deki çeşitli üniversite ve kurumlardan araştırmacı ve akademisyenlerin çalışmalarının yer aldığını ve çok sayıda farklı üniversiteden öğretim üyelerinin hakem olarak görev yaptığını belirtti.

Prof. Dr. Bayramoğlu, derginin Türkiye ve dünya literatürüne büyük katkılar sağlamayı hedeflediğini, yeni sayıyı okuyucuyla buluşturmaktan büyük gurur ve mutluluk duyduklarını aktardı. Yayımlanmadaki destekleri için başta Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer olmak üzere yazarlara, hakemlere, danışma kuruluna, dil redaksiyon kuruluna, yayın kuruluna, Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığına ve yayınevine teşekkürlerini sundu.

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (BEUN) TARAFINDAN YAYIMLANAN "ULUSLARARASI YÖNETİM İKTİSAT VE...

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (BEUN) TARAFINDAN YAYIMLANAN "ULUSLARARASI YÖNETİM İKTİSAT VE İŞLETME DERGİSİ"NİN 2025 YILI 4. SAYISI OKUYUCUYLA BULUŞTU.

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bayburt'ta 40 Kişiye Avcılık Belgesi: 4 Günlük DKMP Eğitimi Tamamlandı
2
Kastamonu Üniversitesi'nin Bitkisel İçerikli Etanol Bazlı El Dezenfektanına Patent Tescili
3
TÜBİTAK’tan Kastamonu Üniversitesi’ne Kokusal Peyzaj Projesi Desteği
4
Erzincan'da Eğitime 1 Gün Ara — 2 Ocak 2026'de Kar ve eksi 10 derece uyarısı
5
BŞEÜ ile Universidade Catlica Portuguesa arasında sağlık bilimleri iş birliği
6
HUB Antalya'da "Fikirden Ürüne" Atölyesi: Girişimcilere Tam Destek
7
Diyarbakır’da MayaMat’e 3 Binin Üzerinde Başvuru

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları