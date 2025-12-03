YKS Adayları SUBÜ’yü Tanıdı: 51 Öğrenci Üniversiteyi İnceledi

YKS Adayları SUBÜ’yü Tanıdı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan Sakarya Kale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Bölümü öğrencilerini ağırladı. Ziyarete 51 öğrenci ve 3 öğretmen katıldı.

Programda neler yapıldı?

Ziyaret kapsamında öğrencilere SUBÜ’nün eğitim-öğretim yapısı ve sunduğu imkanlara ilişkin bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi. Sunum sonrası öğrencilere üniversitenin akademik ve teknik altyapısı ayrıntılı şekilde tanıtıldı.

Ziyaret edilen birimler ve uygulamalar

Öğrenciler, Yapay Zeka ve Veri Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi başta olmak üzere laboratuvar ve atölyeleri ziyaret etti. Ayrıca Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü gezildi; birim sorumluları yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi ve öğrencilerin yönelttiği soruları cevapladı.

Teknik altyapı ve sosyal alanlar

Programda ayrıca SUBÜ Stüdyoları, derslikler ve sosyal alanlar gezilerek üniversitenin teknik altyapısı hakkında bilgi verildi. Öğrenciler hem eğitim ortamlarını görme hem de üniversitenin imkanlarını yerinde tanıma fırsatı buldu.

Ziyaret, YKS’ye hazırlanan gençlere üniversite olanaklarını tanıtmayı ve mesleki yönelimlerine katkı sağlamayı amaçladı.

SUBÜ’YÜ ZİYARET EDEN SAKARYA KALE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİ, ÜNİVERSİTENİN EĞİTİM YAPISI VE SUNDUĞU İMKANLAR HAKKINDA BİLGİLENDİRİLDİ.