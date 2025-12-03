YKS Adayları SUBÜ’yü Tanıdı: 51 Öğrenci Üniversiteyi İnceledi

YKS’ye hazırlanan 51 öğrenci ve 3 öğretmen SUBÜ’yü ziyaret ederek eğitim yapısı, laboratuvarlar ve Yapay Zeka Merkezi hakkında bilgilendirildi.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 13:39
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 13:39
YKS Adayları SUBÜ’yü Tanıdı: 51 Öğrenci Üniversiteyi İnceledi

YKS Adayları SUBÜ’yü Tanıdı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan Sakarya Kale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Bölümü öğrencilerini ağırladı. Ziyarete 51 öğrenci ve 3 öğretmen katıldı.

Programda neler yapıldı?

Ziyaret kapsamında öğrencilere SUBÜ’nün eğitim-öğretim yapısı ve sunduğu imkanlara ilişkin bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi. Sunum sonrası öğrencilere üniversitenin akademik ve teknik altyapısı ayrıntılı şekilde tanıtıldı.

Ziyaret edilen birimler ve uygulamalar

Öğrenciler, Yapay Zeka ve Veri Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi başta olmak üzere laboratuvar ve atölyeleri ziyaret etti. Ayrıca Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü gezildi; birim sorumluları yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi ve öğrencilerin yönelttiği soruları cevapladı.

Teknik altyapı ve sosyal alanlar

Programda ayrıca SUBÜ Stüdyoları, derslikler ve sosyal alanlar gezilerek üniversitenin teknik altyapısı hakkında bilgi verildi. Öğrenciler hem eğitim ortamlarını görme hem de üniversitenin imkanlarını yerinde tanıma fırsatı buldu.

Ziyaret, YKS’ye hazırlanan gençlere üniversite olanaklarını tanıtmayı ve mesleki yönelimlerine katkı sağlamayı amaçladı.

SUBÜ’YÜ ZİYARET EDEN SAKARYA KALE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİ, ÜNİVERSİTENİN...

SUBÜ’YÜ ZİYARET EDEN SAKARYA KALE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİ, ÜNİVERSİTENİN EĞİTİM YAPISI VE SUNDUĞU İMKANLAR HAKKINDA BİLGİLENDİRİLDİ.

SUBÜ’YÜ ZİYARET EDEN SAKARYA KALE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİ, ÜNİVERSİTENİN...

İLGİLİ HABERLER

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
SUBÜ ile Nuakşot Üniversitesi (Moritanya) Akademik İş Birliği Protokolü
2
Düzce Üniversitesi'nde Abdullah Öztürk: ERP Sabit Değil, Sürekli Geliştirilmeli
3
Anne-Baba Okulu'na Yoğun İlgi: Arena ve Bursa Uludağ Üniversitesi İş Birliği
4
Bitlis'te Özel Öğrencilerden Duygu Dolu Konser
5
YKS Adayları SUBÜ’yü Tanıdı: 51 Öğrenci Üniversiteyi İnceledi
6
Keçiören'de C Vitamini Şenliği: Çocuklar Sağlıklı Beslenmeyi Öğrendi
7
Kozan MYO'ya Otomasyonlu Merdiven Tırmanıcı: Engeller Belediye Desteğiyle Kaldırıldı

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği