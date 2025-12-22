DOLAR
42,81 -0,03%
EURO
50,24 -0,15%
ALTIN
6.073,9 -1,7%
BITCOIN
3.840.098,73 -1,64%

Yüksekova’da Okul Pencereleri Çelik Sistemle Güvenli Hale Getirildi

Yüksekova'daki Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu ile İmam Hatip Ortaokulu'nun pencereleri, Çelik Güvenlik Sistemi ile korunarak öğrenci güvenliği artırıldı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 10:52
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 10:52
Yüksekova’da Okul Pencereleri Çelik Sistemle Güvenli Hale Getirildi

Yüksekova’da Okul Pencereleri Çelik Sistemle Güvenli Hale Getirildi

Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu ile İmam Hatip Ortaokulu'nda örnek uygulama

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde aynı yerleşke içinde eğitim veren Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu ile İmam Hatip Ortaokulu binasındaki tüm pencereler, öğrencilerin güvenliği için Çelik Güvenlik Sistemi ile donatıldı.

Okul yönetiminin öncülüğünde başlatılan çalışmayla, sınıfların ve idari bölümlerin pencerelerine yüksek mukavemetli çelik koruma sistemleri monte edildi. Bu uygulama, öğrencilerin pencerelerden düşme riskini ortadan kaldırmayı ve binayı dış risklere karşı daha dayanıklı hale getirmeyi hedefliyor.

Yapılan uygulamanın, hem öğrenci hem de öğretmenlerin kendilerini daha güvende hissetmesine katkı sağladığı belirtiliyor. Okul idaresi, bu adımı sadece fiziki bir önlem olarak değil, aynı zamanda eğitim kalitesini destekleyen huzurlu bir ortam oluşturma çabası olarak değerlendirdi.

Uygulama, eğitim camiasında yerel imkânlarla yüksek güvenlik modeline örnek gösterildi ve veliler tarafından memnuniyetle karşılandı. Veliler, çocuklarının güvenliğini ön planda tutan okul yönetimine teşekkürlerini iletti.

Yüksekova eğitim kompleksinde tamamlanan çelik koruma montajlarının ardından öğrenciler, yeni eğitim dönemine daha güvenli bir atmosferde devam ediyor.

HAKKARİ’NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE AYNI YERLEŞKE İÇERİSİNDE EĞİTİM VEREN CUMHURİYET İLK VE ORTAOKULU...

HAKKARİ’NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE AYNI YERLEŞKE İÇERİSİNDE EĞİTİM VEREN CUMHURİYET İLK VE ORTAOKULU İLE İMAM HATİP ORTAOKULU BİNASINDAKİ TÜM PENCERELER, ÖĞRENCİLERİN GÜVENLİĞİ İÇİN ÇELİK SİSTEMLERLE DONATILDI.

HAKKARİ’NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE AYNI YERLEŞKE İÇERİSİNDE EĞİTİM VEREN CUMHURİYET İLK VE ORTAOKULU...

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

İLGİLİ HABERLER

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bingöl Üniversitesi 2026'yı 'Üretim Yılı' İlan Etti
2
Ege Üniversitesi, YÖK 2025 Raporunda 6 Alanda Türkiye Birincisi
3
Yüksekova’da Okul Pencereleri Çelik Sistemle Güvenli Hale Getirildi
4
Diyarbakır'ın 57 Yıllık Kuyumcu Ustası Öğretmenlerle Buluştu
5
SAMÜ 7 Alanda Türkiye'nin İlk 20'sinde
6
Prof. Dr. Fatih Altun: Deprem Bilinci Sıcak Tutulmalı
7
Silifke’de 'Beyza Bal Kütüphanesi' Göksu İlkokulu'nda Açıldı

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu