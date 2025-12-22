Yüksekova’da Okul Pencereleri Çelik Sistemle Güvenli Hale Getirildi

Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu ile İmam Hatip Ortaokulu'nda örnek uygulama

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde aynı yerleşke içinde eğitim veren Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu ile İmam Hatip Ortaokulu binasındaki tüm pencereler, öğrencilerin güvenliği için Çelik Güvenlik Sistemi ile donatıldı.

Okul yönetiminin öncülüğünde başlatılan çalışmayla, sınıfların ve idari bölümlerin pencerelerine yüksek mukavemetli çelik koruma sistemleri monte edildi. Bu uygulama, öğrencilerin pencerelerden düşme riskini ortadan kaldırmayı ve binayı dış risklere karşı daha dayanıklı hale getirmeyi hedefliyor.

Yapılan uygulamanın, hem öğrenci hem de öğretmenlerin kendilerini daha güvende hissetmesine katkı sağladığı belirtiliyor. Okul idaresi, bu adımı sadece fiziki bir önlem olarak değil, aynı zamanda eğitim kalitesini destekleyen huzurlu bir ortam oluşturma çabası olarak değerlendirdi.

Uygulama, eğitim camiasında yerel imkânlarla yüksek güvenlik modeline örnek gösterildi ve veliler tarafından memnuniyetle karşılandı. Veliler, çocuklarının güvenliğini ön planda tutan okul yönetimine teşekkürlerini iletti.

Yüksekova eğitim kompleksinde tamamlanan çelik koruma montajlarının ardından öğrenciler, yeni eğitim dönemine daha güvenli bir atmosferde devam ediyor.

