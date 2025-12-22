DOLAR
Yunusemre Kaynak Anaokulu'ndan Ferdi Zeyrek ve Gülşah Durbay İçin Pamuk Şeker Hayrı

Kaynak Anaokulu öğretmenleri, merhum Ferdi Zeyrek ve merhume Gülşah Durbay anısına okul önünde pamuk şeker hayrı düzenleyip dualar okudu.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 15:22
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 15:22
Yunusemre Kaynak Anaokulu’ndan anlamlı hayır: Pamuk şeker dağıtıldı

Paylaşma ve vefa duygusu ön plana çıktı

Yunusemre Belediyesi Kaynak Anaokulu öğretmenleri, merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve merhume Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ı dualarla anarak, okul önünde çocuklara pamuk şeker hayrında bulundu.

Okul yönetimi ve öğretmenlerin katıldığı etkinlikte, paylaşmanın ve vefanın önemi vurgulandı. Merhum Ferdi Zeyrek ile merhume Gülşah Durbay’ın topluma kattığı değerler ve çocuk sevgisi, yapılan dualarla yad edildi.

Okul Müdürü Özlem Zeyrek Yetişen etkinlikle ilgili şunları söyledi: "Merhum Ferdi Zeyrek ve merhume Gülşah Durbay için öğretmenlerimizin katkılarıyla bu hayrı gerçekleştirdik. Onlar çocukları her zaman çok severdi; biz de onların bu sevgisine karşılık çocuklarımızı gülümseterek kendilerini rahmetle anmak istedik. Yapılan bu hayrın kabul olmasını temenni ediyor; merhumlara Allah’tan rahmet, yakınlarına bir kez daha sabırlar diliyoruz. Mekanları cennet olsun".

Etkinlik, hem şehit edilen değerlerin anısını yaşatmayı hem de çocuklara küçük bir mutluluk armağan etmeyi amaçladı.

