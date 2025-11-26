100 Ülkeye İhraç Eden Firma Samsun Havza OSB'de Üretime Başlıyor

Havza OSB'de 220 bin m2 alana kurulacak hijyen fabrikasının 30 bin m2'lik ilk etabı incelendi; firma yaklaşık 200 ürünle 100'e yakın ülkeye ihracat yapıyor.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 10:31
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 10:31
Samsun Valisi Orhan Tavlı öncülüğünde toplanan Havza Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu, 100’e yakın ülkeye hijyen ürünü ihraç eden fabrikayı yerinde inceledi. Vali Tavlı, fabrikanın Samsun’un ihracat ve istihdamına önemli katkıda bulunacağını belirtti.

Toplantıya katılanlar

Havza OSB Yönetim Kurulu Toplantısı, Samsun Valisi Orhan Tavlı’nın başkanlığında; Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, Mustafa Sezen, Erkan Acar, Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanı Mehmet Işık, Yeni OSB Müdürü Oğuz Keleş ve Havza OSB Müdür Vekili Vural Tokmak’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Görüşülen konular

Altyapı çalışmaları: Toplantıda Büyükşehir Belediyesi SASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen altyapı çalışmaları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Firmalardan gelen talepler: OSB içinde faaliyet gösteren veya gösterme planı olan firmaların talepleri ele alındı.

Genişleme ve kamulaştırma: OSB genişleme alanında öncelikli kamulaştırılacak alanlar değerlendirildi; parselasyon planı ve dağıtım cetvellerinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onayına sunulması gündeme alındı.

Elektrik ve doğalgaz altyapısı: Genişleme alanında elektrik altyapı çalışması hazırlıkları ve doğalgaz hattı bağlantısı konusunda bilgilendirme yapıldı.

Fabrika ve üretim kapasitesi

Toplantının ardından, Havza OSB’de tahsis edilen 220 bin m2 alanda faaliyet gösterecek kimya ve hijyen sistemleri fabrikasının, ilk etapta yapılan 30 bin m2 ruhsatlandırılmış kapalı alan çalışmaları yerinde incelendi.

Sanayi geçmişi 1980’li yıllara dayanan ve 2003 yılında endüstriyel hijyen sektörüne giriş yapan firmanın; kağıt ürünleri, kokulandırma ürünleri, temizlik kimyasalları, dispanserler, kullan-at hijyen ürünleri ve elektronik hijyen ürünleri dahil olmak üzere yaklaşık 200 ürünlük geniş bir yelpazede üretim yaptığı ve ürünlerini 100’e yakın ülkeye ihraç ettiği belirtildi.

Vali Tavlı'nın değerlendirmesi

Vali Orhan Tavlı, Havza OSB’de de hijyen ürünleri üretecek olan firmanın 'Kuzeyin Üretim Merkezi Samsun''un, Havza’nın ve bölgenin üretimine, istihdamına ve ihracatına güçlü bir katkı yapacağını söyledi.

