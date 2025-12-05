Bakan Bolat: Mal ve Hizmet İhracatında 2030’a Kadar 500 Milyar Dolar Hedefi

Bakan Bolat: Mal ve hizmetler ihracatında 2030’a kadar 500 milyar dolar hedefi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Turquality Vizyon Buluşması ve Markalaşma Konferansı'nda yaptığı konuşmada Türkiye'nin uluslararası platformlarda oynadığı rolün önemine vurgu yaptı. Bolat, Türkiye olmadan bölgesel ve küresel sorunların çözümünde büyük bir boşluk oluştuğunu belirtti ve ihracattaki hedefleri paylaştı.

İhracat rakamları ve hedefler

Bakan Bolat, toplam mal ve hizmetler ihracatında 400 milyar dolara yaklaştıklarını söyleyerek, «500 milyar dolara da ulaşmak elimizde. 2030’a kadar olan sürede onu da başaracağız» dedi. Yıllandırılmış verilerle mal ihracatının 270,6 milyar doları aştığını, kasım sonu itibarıyla hizmet ihracatının ise 122,5 milyar dolar seviyesine ulaştığını aktardı. Bolat, Aralık sonunda 395 milyar dolar hedefine ulaşmak için yoğun çalıştıklarını ifade etti.

Büyüme ve istihdam

Konuşmasında ekonomik büyümeye de değinen Bolat, Türkiye'nin büyümede 1,5 trilyon dolarlık ekonomi seviyesini aştığını vurguladı. İstihdam konusunda ise devraldıkları 19,5 milyon seviyesinden, ekim ayı verileri itibarıyla 32 milyon 750 bin istihdama yükseldiklerini bildirdi.

Rekabet, stratejiler ve destek paketleri

Bolat, son dönemde yeni ülkelerin ve rakiplerin ortaya çıktığını belirterek rekabetin sürdüğünü söyledi. Rekabet gücünü korumak ve yeni pazarlara açılmak için kalite ve maliyet rekabetinin önemine dikkat çekti. Ayrıca Turquality'nin Türkiye'nin ihracat başarısında önemli bir kilometre taşı olduğunu belirtti.

Ticaret Bakanlığı'nın uyguladığı programlar arasında Afrika stratejisi, Asya atağı, Kuzey Amerika atağı, Güney Amerika programı, İslam ülkeleri ile ticareti geliştirme stratejisi ve uzak ülkeler stratejisi bulunduğunu aktaran Bolat, bakanlık bütçesinin yüzde 6033 milyar liralık bir destek paketi kanalize ettiklerini söyledi.

Konuşmasını Türkiye'nin ihracat hedeflerine odaklanarak sonlandıran Bolat, 2030 hedefi doğrultusunda kararlı bir şekilde çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

