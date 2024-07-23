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111.000 tl- 208 BİN TL’ye sahilde eviniz olacak!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren Milli Emlak, herkese uygun fiyatlarla konut sahibi olma fırsatları sunuyor. Hem arsa hem de arazi satışlarında bireyler, yatırım yapmak veya kendi evlerini inşa etmek için başvurularını tamamlayabiliyor.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 15:17
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 15:17
111.000 tl- 208 BİN TL’ye sahilde eviniz olacak!

Milli Emlak, vatandaşların daha uygun fiyatlarla konut ve arsa sahibi olabilmeleri için çeşitli kampanyalar düzenliyor. Bu fırsatlar, hem yatırım yapmak isteyenler hem de kendi evini inşa etmek isteyenler için büyük bir avantaj sunuyor. Başvuruların kolay ve hızlı bir şekilde yapılabilmesi, bu süreci daha da cazip hale getiriyor.

 

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Satışa çıkarılan arsalar ve araziler, uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Yatırımcılar, bu fırsatları değerlendirerek gelecekte daha yüksek getiriler elde edebilirler. Aynı zamanda, kendi evini inşa etmek isteyenler de bu arsaları satın alarak hayallerindeki eve sahip olma şansı yakalıyorlar. "Tahmin Edilen İhale Bedeli" ifadesi ihaleye çıkarılan mal veya hizmetin yaklaşık değerini belirtir ve bu durumda ₺208.282,00 olarak belirlenmiştir. "Teminat Bedeli" ise ihaleye katılmak için ödenmesi gereken garanti miktarını ifade eder ve bu durumda ₺62.484,60 olarak belirlenmiştir. "Uygun Yüzölçümü" ihale konusu alanın büyüklüğünü belirtir ve 595,09 m² olarak belirlenmiştir. "İhale Tarihi" 24 Temmuz 2024 olarak belirlenmiş olup, "İhale Saati" ise 16:00 olarak belirlenmiştir. İhale yapılacak yer Balıkesir'dir. İletişim Adresi olarak https://balikesir.csb.gov.tr/ web sitesi verilmiştir. Telefon numarası ise (266) 312 31 02 olarak belirlenmiştir."

 

 

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"Tahmin Edilen İhale Bedeli" ifadesi ihaleye çıkarılan mal veya hizmetin yaklaşık değerini belirtir ve bu durumda ₺111.365,00 olarak belirlenmiştir. "Teminat Bedeli" ise ihaleye katılmak için ödenmesi gereken garanti miktarını ifade eder ve bu durumda ₺33.409,50 olarak belirlenmiştir. "Uygun Yüzölçümü" ihale konusu alanın büyüklüğünü belirtir ve 171,33 m² olarak belirlenmiştir. "İhale Tarihi" 24 Temmuz 2024 olarak belirlenmiş olup, "İhale Saati" ise 11:00 olarak belirlenmiştir. İhale yapılacak yer Balıkesir'dir. İletişim Adresi olarak https://balikesir.csb.gov.tr/ web sitesi verilmiştir. Telefon numarası ise (266) 312 31 02 olarak belirlenmiştir."

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