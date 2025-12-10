Tokat'ta Yeni Yeşil Küçük Sanayi Sitesi Hızla Yükseliyor

Başkan Yazıcıoğlu şantiyede çalışmaları inceledi

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Yeni Yeşil Küçük Sanayi Sitesi şantiye alanında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi ve çalışanlarla bir araya geldi.

Şantiye sahasında devam eden zemin düzenleme ve temel atma çalışmalarını gören Başkan Yazıcıoğlu, işlerin planlandığı şekilde ilerlediğini vurgulayarak; "Tokat’ımız ilklerin şehri. Şu anda yeni sanayi sitemizin inşaatı tam gaz devam ediyor. İnşallah çok yakın zamanda işyerleri hızla yükselmiş ve ortaya çıkmış olacak. Sanayi alanında zemin düzenleme ve temel çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bu projenin Tokat’ımıza kazandırılmasında emeği olan Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza ve Bakan Yardımcılarımıza teşekkür ediyorum. Sanayi sitemiz tamamlandığında Tokat’ımıza çok yakışacak" dedi.

Sanayi esnafı nefes alacak

Yeni sanayi sitesi bölgesinin tamamlanıp işyerlerinin aktif hale gelmesiyle birlikte esnafın nefes alacağını belirten Başkan Yazıcıoğlu, "Yeni Yeşil Küçük Sanayi Sitesi’nin tamamlanmasıyla birlikte hem esnafımız modern ve düzenli iş alanlarına kavuşacak hem de Tokat ekonomisi güçlü bir ivme kazanacak. Tokat Belediyesi olarak üretken belediyecilik vizyonu doğrultusunda şehrin geleceğine yatırım niteliği taşıyan çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz" diye konuştu.

