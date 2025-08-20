Bakan Kacır Bayburt'ta: 134 Milyon TL'lik Yatırımlar ve Milli Teknoloji Hamlesi

Bakan Kacır Bayburt'ta Konuştu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bayburt'ta yaptığı açıklamada Türkiye'yi birçok eser ve projeyle buluşturduklarını belirterek, "Biz Türkiye'de savunma sanayisinde attığımız adımlarla, tam bağımsız Türkiye iddiamızı tahkim ettik." dedi.

Kacır, AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinde, Bayburt'ta 134 milyon lira yatırım tutarına sahip projelerin açılışlarını ve imza törenlerini bugün gerçekleştireceklerini aktardı.

Milli Teknoloji ve Yerel Kalkınma Hamlesi

Bakanlık olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülke genelinde bir üretim hamlesi yürüttüklerini vurgulayan Kacır, Türkiye'nin hem teknolojiyi kendi imkanlarıyla geliştiren hem de rekabet gücü yüksek ürünler sunan bir ülke olma hedefiyle milli teknoloji hamlesini hayata geçirdiklerini söyledi. Aynı zamanda 81 ilin tamamını kapsayan bir yerel kalkınma hamlesi seferberliği yürüttüklerini ifade etti.

Kacır, Bayburt'un coğrafi ve tarihi kimliğiyle özel bir yere sahip olduğunu söyleyerek, ilde ekonomik değer yaratmak için önümüzdeki dönemde daha güçlü adımlar atacaklarını belirtti. Planlanan yatırımlar arasında Su Paketleme, Bayburt Taşı Entegre İşleme, Asgari Bin Büyükbaş Kapasiteli Entegre Besi ve Et Ürünleri İşleme ile Kop Dağı Konaklama Tesisi yer alıyor.

Bugün 8 Proje Devreye Alınıyor

Kacır, Bayburt'ta bugüne kadar yatırımların önünü açmak için çaba gösterdiklerini belirterek destek rakamlarını paylaştı: Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı aracılığıyla 164 projeye bugünkü değerlerle 462 milyon lira, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) ile 84 projeye bugünkü rakamlarla 691 milyon lira destek sağlandığını, ayrıca Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı ile 11 projeyi desteklediklerini aktardı.

Bugün Kalkınma Ajansı ve Bölge Kalkınma İdaresi iş birliğiyle şehrin üretim kapasitesini, sosyal kalkınmasını ve turizm potansiyelini artıracak 8 projeyi daha devreye alacaklarını söyledi. Arasta Bayburt Projesi kapsamında, Dede Korkut Şehir Müzesi bahçesine müzenin mimarisiyle uyumlu 5 arasta inşa edildiğini kaydetti.

Altyapı, Gıda ve Tarım Yatırımları

Kacır, altyapıda kilit nokta olan Parke Projesi ile Demirözü ilçesinde kilit parke taşı, beton boru ve bordür taşı üretimi için tesis kurduklarını belirtti. Süt ve et işleme tesislerinde çağdaş hatlarla üretim yapılıp soğuk zincirin güçlendirildiğini, üreticinin alın terinin katma değere dönüştürüldüğünü söyledi.

Ekoköy projeleriyle seracılığın geliştirildiğini, çiftçilerin gelirinin artırıldığını dile getiren Kacır, Bayburt yöresel marmelat ve reçel üretim tesisinde kuşburnu, yaban elması, Kaleardı eriği gibi ürünlerin hijyenik ve standart hatlarda işlenerek markalı ürünlere dönüştürüldüğünü belirtti. DOKAP destekleriyle önümüzdeki dönemde 3 projeyi daha hayata geçirerek 783 dönüm tarım arazisini suyla buluşturacaklarını söyledi.

Ulaşım yatırımlarına da değinen Kacır, Soğanlı Geçidi-Uzungöl yolu projesiyle dört mevsim ulaşımın daha güvenli hale getirileceğini ve yeni istihdam kapıları açılacağını belirtti.

Gelecek Vizyonu ve Savunma Sanayii

Bakan Kacır, AK Parti hükümetlerinin liderliğinde Türkiye'nin her alanda asırlık eserlerle buluştuğunu söyleyerek, "İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı da hep birlikte inşa edeceğiz." dedi. Savunma sanayisindeki kazanımlara da vurgu yaparak, BAYRAKTAR, AKINCI, AKSUNGUR, ANKA, HÜRKUŞ, HÜRJET, ATAK, GÖKBEY, KAAN, KIZILELMA gibi sistemlerle Türk milletinin imzasının gökyüzüne atıldığını ifade etti.

Kacır, milli teknoloji hamlesi ve yerel kalkınma gayretiyle Türkiye'yi daha ileri taşıyacak çalışmaları Cumhur İttifakı ortağı Milliyetçi Hareket Partisinin katkılarıyla yürüttüklerini, terörsüz, huzurlu ve istikrarlı bir bölge hedeflediklerini söyledi.

Temaslar

Bakan Kacır, Bayburt'taki temasları kapsamında Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, MHP İl Başkanlığı ve esnaf ziyaretlerinde bulundu.

