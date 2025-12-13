Kırıkkale'de Konut Yatırımında Fırsat: Amortisman Süresi 12 Yıla Düştü

Kırıkkale'de konut yatırımına talep arttı

Kırıkkale'de gayrimenkulde amortisman süresinin 12 yıla kadar gerilemesi, kentteki konut piyasasında hareketliliği artırdı. Geri ödeme süresinin kısalması, Kırıkkale'yi konut yatırımı açısından daha avantajlı bir seçenek haline getirdi.

Amortisman yatırım kararlarında belirleyici

Emlak Müşavirleri Dernek Başkanı Ramazan Almaz, amortismanın yatırım kararlarında en kritik gösterge olduğunu vurguladı. Almaz, Türkiye amortisman ortalamasının 14 yıl olduğunu belirterek, Kırıkkale’deki sürenin yatırımcılar için cazip hale geldiğini söyledi.

Almaz, amortisman hesaplamasına ilişkin örnek vererek, "Aylık 10 bin lira kira getirisi olan bir dairenin yıllık 120 bin lira kazandırdığını, yatırım tutarının bu gelire bölünmesiyle amortisman süresinin netleştiğini" ifade etti.

Talep, arz ve fiyat avantajı

Almaz, Kırıkkale'nin bir üniversite kenti olması nedeniyle konut talebinin sürekli arttığını; bu nedenle sektörde arz-talep dengesinin belirleyici olduğunu söyledi. Kentte öğrencilere yönelik çok sayıda konut inşa edildiğini ve yapımların devam ettiğini aktaran Almaz, Türkiye geneline göre Kırıkkale'deki gayrimenkul fiyatlarının daha uygun olmasının yatırımcıları çektiğini belirtti.

Kamu yatırımları ve bölgesel değer artışı

Almaz, Kırıkkale'nin gelişmeye açık bir şehir olduğunu ve çevrede kamu yatırımlarının arttığını gözlemlediklerini söyledi. "Roketsan gibi savunma sanayine yönelik projeler ve Millİ Savunma Bakanlığı’nın yatırımları şehre değer katıyor" diyen Almaz, bu yatırımların kente yeni kiracı ve alıcılar çekebileceğini öngördü.

Yatırımcılara uyarılar ve çağrı

Yatırımcılara doğru analiz yapmaları çağrısında bulunan Almaz, alıcıların gayrimenkulün yaşını, iskanını ve konumunu inceleyip değerlendirmeleri gerektiğini belirtti. Almaz, "Kırıkkale’ye yatırım yapmanın tam zamanı" ifadesini kullandı.

Kırıkkale'nin yaşam ve kira yapısı

Almaz, kira fiyatlarının genel olarak uygun olduğunu, lüks semtlerde fiyatların yüksek olabileceğini ancak her bütçeye uygun seçenek bulunabildiğini söyledi. "Kırıkkale yaşanabilir bir şehir ve geleceği parlak. Yatırımlar arttıkça daha da güçleneceğine inanıyorum. Herkesi Kırıkkale’ye yatırım yapmaya davet ediyorum" şeklinde konuştu.

