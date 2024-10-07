133 OSB'de 1484 Yeni Yatırım Yeri Sanayicilere Sunuldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan Önemli Açıklama

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 133 organize sanayi bölgesinde 1484 yeni yatırım yerinin tüm sanayicilere tahsis edileceğini belirtti. Bakan Kacır, Nevşehir'de yaptığı açıklamada, bu yatırımlarla Türkiye'yi daha güçlü bir ekonomiye kavuşturmayı hedeflediklerini ifade etti.

Yerel Kalkınma ve Üretim Atağı

Kacır, "Cumhuriyetin 2. asrında, Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek için çalışıyoruz. Türkiye'nin 81 ilinde yerel kalkınmayı destekleyecek yatırımlar yapıyoruz" dedi. Ayrıca, Nevşehir için son 22 yılda 697 yatırım teşvik belgesi düzenlendiğini ve 33 milyar lira yatırım ile 10 bin 200'den fazla istihdam sağlandığını vurguladı.

Yenilikçi Stratejilerle Gelişme

Bölgesel kalkınma stratejilerinin yakın zamanda kamuoyuyla paylaşılacağını belirten Kacır, Nevşehir'de sanayi altyapısını güçlendirmek için turizm, seramik, gıda sanayi ve jeotermal seracılık gibi alanlara odaklanacaklarını söyledi.

İnsanlık İçin Adalet Çağrısı

Bakan Kacır, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına da değinerek, "40 binden fazla masum insan katledildi. Soykırım yapanların hesap vermesi için mücadelemizi sürdüreceğiz" açıklamasında bulundu.

Organize Sanayi Bölgeleri İçin Yeni Dönem

Kacır, Türkiye'deki organize sanayi bölgelerinin sayısının 192'den 362'ye çıktığını ve bu bölgelerdeki aktif tesis sayısının 58 bine ulaştığını söyledi. Ayrıca, her ayın ilk pazartesi günü tüm OSB'lerdeki yatırım yerlerinin sanayicilere çevrimiçi olarak tahsis edileceğini belirtti.

Sanayi Arzını Artırma Hedefi

Son olarak, Kacır, bu uygulamalarla sanayi alanı arzını hızlandırmayı ve arsa fiyatlarında istenmeyen artışları engellemeyi hedeflediklerini vurguladı. Bu çerçevede, 22 milyon metrekarelik arazinin sanayicilere sunulması sağlanacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Nevşehir'de AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Kacır, burada konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Nevşehir'de AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Kacır, burada konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Nevşehir'de AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Kacır, burada konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Nevşehir'de AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Kacır, burada konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Nevşehir'de AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Kacır, burada konuşma yaptı.