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Sivas'ta 3 İlçede Arazi Toplulaştırma Çalışmaları Başlıyor

Sivas'ın Kangal, Ulaş ve Gürün ilçelerinde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışmaları yapılacak.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 08:54
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 08:54
Sivas'ta 3 İlçede Arazi Toplulaştırma Çalışmaları Başlıyor

Sivas'ta Arazi Toplulaştırma Projesi

Sivas'ın Kangal, Ulaş ve Gürün ilçelerinde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri gerçekleştirilecek. Bu önemli projeye dair detaylar, Cumhurbaşkanı Kararı ile Resmi Gazete'de yayımlandı.

Uygulanacak Bölge ve Köyler

Devlet Su İşleri Müdürlüğü, Sivas'ın Kangal ilçesinde bulunan 18, Ulaş ilçesinde 14 ve Gürün ilçesinde 1 köyde bu çalışmaları yürütecek.

Projenin Önemi

Bölgede gerçekleştirilecek olan bu projeler, tarımsal verimliliği artırmayı ve arazi kullanımını daha etkin hale getirmeyi amaçlıyor. Çiftçilere sunulacak olan bu hizmetler, Sivas'ın tarımsal potansiyelini geliştirmek için kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

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