Garanti BBVA'da Üst Düzey Atamalar: Gökhan Koca ve Nurdan Tunay Günaylı

Atamalar yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından yürürlüğe girecek

Garanti BBVA'da üst düzey yönetimde önemli değişiklikler yapıldı. Uzun yıllar kurumda görev yapan Murat Atay, son olarak Kredi Riski Yönetimi Başkanı olarak sürdürdüğü görevinden ayrıldı.

Atay'ın ayrılmasıyla birlikte Garanti BBVA Kredi Riski Yönetimi Başkanlığı görevini, Aralık 2024'ten bu yana Garanti BBVA Emeklilik ve Hayat Genel Müdürü olarak görev yapan Gökhan Koca devralacak.

Garanti BBVA Emeklilik ve Hayat Genel Müdürlüğü görevi ise, halen Garanti BBVA KOBİ Bankacılığı İstanbul Pazarlama Müdürlüğü Direktörü olarak görev yapan Nurdan Tunay Günaylı'ya devredilecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre atamalar, gerekli yasal süreçlerin tamamlanması ve izinlerin alınmasının ardından resmen yürürlüğe girecek.

Gökhan Koca kariyerine 2000 yılında Garanti BBVA'da müfettiş olarak başladı. 2006-2017 yılları arasında Garanti BBVA Mortgage'da üst düzey pozisyonlarda görev alan Koca, 2017-2019 döneminde bankada KOBİ ve Tarım Bankacılığı Direktörü olarak çalıştı. 2019-2024 yılları arasında BBVA'nın Madrid merkez ofisinde KOBİ Bankacılığı Global Sorumlusu görevini üstlenen Koca, ayrıca Kasım 2019 - Şubat 2021 arasında Finlandiya merkezli fintech şirketi Holvi'de Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Koca'nın bankacılık sektöründe 25 yılı aşkın deneyimi bulunuyor.

Nurdan Tunay Günaylı ise 2004 yılında Garanti BBVA'ya katıldı ve şube ile genel müdürlük pozisyonlarında, kurumsal ve ticari bankacılık alanlarında görev aldı. Günaylı da bankacılık sektöründe 25 yılı aşkın deneyime sahip.

