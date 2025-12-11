DOLAR
42,6 0%
EURO
50,15 -0,69%
ALTIN
5.834,34 -0,68%
BITCOIN
3.829.979,7 2,69%

Garanti BBVA'da Üst Düzey Atamalar: Gökhan Koca ve Nurdan Tunay Günaylı

Garanti BBVA'da Murat Atay'ın ayrılmasının ardından Gökhan Koca Kredi Riski Yönetimi Başkanlığına, Nurdan Tunay Günaylı ise Emeklilik ve Hayat Genel Müdürlüğüne atandı.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 19:13
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 19:13
Garanti BBVA'da Üst Düzey Atamalar: Gökhan Koca ve Nurdan Tunay Günaylı

Garanti BBVA'da Üst Düzey Atamalar: Gökhan Koca ve Nurdan Tunay Günaylı

Atamalar yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından yürürlüğe girecek

Garanti BBVA'da üst düzey yönetimde önemli değişiklikler yapıldı. Uzun yıllar kurumda görev yapan Murat Atay, son olarak Kredi Riski Yönetimi Başkanı olarak sürdürdüğü görevinden ayrıldı.

Atay'ın ayrılmasıyla birlikte Garanti BBVA Kredi Riski Yönetimi Başkanlığı görevini, Aralık 2024'ten bu yana Garanti BBVA Emeklilik ve Hayat Genel Müdürü olarak görev yapan Gökhan Koca devralacak.

Garanti BBVA Emeklilik ve Hayat Genel Müdürlüğü görevi ise, halen Garanti BBVA KOBİ Bankacılığı İstanbul Pazarlama Müdürlüğü Direktörü olarak görev yapan Nurdan Tunay Günaylı'ya devredilecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre atamalar, gerekli yasal süreçlerin tamamlanması ve izinlerin alınmasının ardından resmen yürürlüğe girecek.

Gökhan Koca kariyerine 2000 yılında Garanti BBVA'da müfettiş olarak başladı. 2006-2017 yılları arasında Garanti BBVA Mortgage'da üst düzey pozisyonlarda görev alan Koca, 2017-2019 döneminde bankada KOBİ ve Tarım Bankacılığı Direktörü olarak çalıştı. 2019-2024 yılları arasında BBVA'nın Madrid merkez ofisinde KOBİ Bankacılığı Global Sorumlusu görevini üstlenen Koca, ayrıca Kasım 2019 - Şubat 2021 arasında Finlandiya merkezli fintech şirketi Holvi'de Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Koca'nın bankacılık sektöründe 25 yılı aşkın deneyimi bulunuyor.

Nurdan Tunay Günaylı ise 2004 yılında Garanti BBVA'ya katıldı ve şube ile genel müdürlük pozisyonlarında, kurumsal ve ticari bankacılık alanlarında görev aldı. Günaylı da bankacılık sektöründe 25 yılı aşkın deneyime sahip.

GÖKHAN KOCA

GÖKHAN KOCA

NURDAN TUNAY

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Garanti BBVA'da Üst Düzey Atamalar: Gökhan Koca ve Nurdan Tunay Günaylı
2
Ankara ve İstanbul'da evi olmayanlara TOKİ piyangosu çıktı! O ilçeler için başvurular açıldı!
3
Muş'un güvenlik filosuna 78 yeni araç — Vali Avni Çakır teşekkür etti
4
Cevdet Yılmaz: IMF tahminleri gerçekleşirse Türkiye dünyanın 16’ncı büyük ekonomisi olacak
5
Turkcell Tedarikçi Zirvesi 2025: 5G, Sürdürülebilirlik ve Yerlilik
6
Asgari Ücret Komisyonu yarın toplanıyor: Yeni asgari ücret görüşmeleri başlıyor
7
Hamsi Fiyatı 200 TL’ye Yükseldi: Bolluk Azaldı, Talep Sürüyor

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?