14 Şubat’a sayılı günler kala o market duyurdu! Sevgilinizin hediyesi hazır

14 Şubat sevgililer günü yaklaşırken vatandaşlar bir çok marketten sevgiler güne özel aktüel ürünler katalogu bekliyor. Özellikle sevgililer gününde hem güzel hem de uygun fiyata sevgilisine eşine hediye almak isteyen vatandaşlar market kataloglarını yakından takip ederken, Hakmar Express sevgililer gününe özel olarak başlatmış olduğu ürünler kataloğunu duyurdu. 1 Şubat 7 Şubat tarihleri arasında geçerli olacak bu aktüel ürünler kataloğunda kahve fincan seti, metal hediyelik kutu, dört katlı yuvarlak organizer, saç kesme makinesi, saç sakal kesme makinesi, seramik düzleştirici, saç düzleştirici fırça, giyim ürünleri gibi hediyeleri bulmanız mümkün. İşte Hakmar Express 7 Şubat aktüel ürünler kataloğunu detayları…

SEVGİLİSİNE HEDİYE ALMAK İSTEYENLER HAKMAR EXPRESS’E KOŞACAK

Hakmar Express her ay içersinde farklı ve yeni aktüel ürünler kataloğuyla vatandaşların yüzlerini güldürmeye devam ediyor. Özellikle sevgililer gününe özel erkenden aktüel ürünler kataloğunu yayınlaması vatandaşların bir hayli yüzünü güldürdü. Sevgilisine uygun fiyatlı ve kaliteli hediye almak isteyen vatandaşlar 1 Şubat 2024 tarihinde kesinlikle Hakmar Express marketlere koşacak. Sevgililer gününe özel olarak paylaşılmış olan aktüel ürünler kataloğunda ikili kahve fincan seti 79 TL, metal hediyelik kutu 49,95 TL, saç kesme makinesi 139 TL, seramik düzleştirici 229 TL, saç sakal kesme makinesi 449 TL, saç düzleştirici fırça 399 TL, kadın pijama takımı 149 TL, kadın triko üst giyim 249 TL, kadın peluş mont 349 TL’ye satışta olacak. Sizlerde indirimli fiyatlarla sevgilinizi hediye almak istiyorsanız; muhakkak Hakmar Express’in başlattığı bu aktüel ürünler kataloğuna göz atmalısınız!







