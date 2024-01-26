14 Şubat’a sayılı günler kala o market duyurdu! Sevgilinizin hediyesi hazır

14 Şubat sevgililer gününe sayılı gün kala Hakmar Express 1 Şubat itibari ile başlatacak olduğu sevgililer gününe özel aktüel kataloğunu duyurdu. 7 Şubat tarihine kadar geçerli olacak bu aktüel ürünler kataloğunda eşinize sevgilinize oldukça uygun fiyatlarla hediye satın alabilirsiniz. İşte Hakmar Express 1 7 Şubat 2024 aktüel katalogu…

14 Şubat’a sayılı günler kala o market duyurdu! Sevgilinizin hediyesi hazır
Yayın Tarihi:

14 Şubat sevgililer günü yaklaşırken vatandaşlar bir çok marketten sevgiler güne özel aktüel ürünler katalogu bekliyor. Özellikle sevgililer gününde hem güzel hem de uygun fiyata sevgilisine eşine hediye almak isteyen vatandaşlar market kataloglarını yakından takip ederken, Hakmar Express sevgililer gününe özel olarak başlatmış olduğu ürünler kataloğunu duyurdu. 1 Şubat 7 Şubat tarihleri arasında geçerli olacak bu aktüel ürünler kataloğunda kahve fincan seti, metal hediyelik kutu, dört katlı yuvarlak organizer, saç kesme makinesi, saç sakal kesme makinesi, seramik düzleştirici, saç düzleştirici fırça, giyim ürünleri gibi hediyeleri bulmanız mümkün. İşte Hakmar Express 7 Şubat aktüel ürünler kataloğunu detayları…   

SEVGİLİSİNE HEDİYE ALMAK İSTEYENLER HAKMAR EXPRESS’E KOŞACAK 

Hakmar Express her ay içersinde farklı ve yeni aktüel ürünler kataloğuyla vatandaşların yüzlerini güldürmeye devam ediyor. Özellikle sevgililer gününe özel erkenden aktüel ürünler kataloğunu yayınlaması vatandaşların bir hayli yüzünü güldürdü. Sevgilisine uygun fiyatlı ve kaliteli hediye almak isteyen vatandaşlar 1 Şubat 2024 tarihinde kesinlikle Hakmar Express marketlere koşacak. Sevgililer gününe özel olarak paylaşılmış olan aktüel ürünler kataloğunda ikili kahve fincan seti 79 TL, metal hediyelik kutu 49,95 TL, saç kesme makinesi 139 TL, seramik düzleştirici 229 TL, saç sakal kesme makinesi 449 TL, saç düzleştirici fırça 399 TL, kadın pijama takımı 149 TL, kadın triko üst giyim 249 TL, kadın peluş mont 349 TL’ye satışta olacak. Sizlerde indirimli fiyatlarla sevgilinizi hediye almak istiyorsanız; muhakkak Hakmar Express’in başlattığı bu aktüel ürünler kataloğuna göz atmalısınız!  

 

14 Şubat’a sayılı günler kala o market duyurdu! Sevgilinizin hediyesi hazır

14 Şubat’a sayılı günler kala o market duyurdu! Sevgilinizin hediyesi hazır

Öne Çıkanlar
2 al 1 öde kampanyası başlatıldı! Sadece 27 Ocak’a kadar geçerli olacak 2 al 1 öde kampanyası başlatıldı! Sadece 27 Ocak’a kadar geçerli olacak
Geleceğini garantilemek isteyen ev hanımlarına taptaze destek! 25.600 TL'ye ulaşacak Geleceğini garantilemek isteyen ev hanımlarına taptaze destek! 25.600 TL'ye ulaşacak
Her gece yatmadan 1 ayva etkisi! Sabah olanlara inanamayacaksınız Her gece yatmadan 1 ayva etkisi! Sabah olanlara inanamayacaksınız
Çok Okunanlar
O ilde yaşayanlara 1000 TL yardım! Emekliler sevinçten havaya uçacak O ilde yaşayanlara 1000 TL yardım! Emekliler sevinçten havaya uçacak Çamaşır deterjanı 219 TL’ye, kaşar peyniri 134 TL’ye düşüyor! 5 Şubat indirim fırsatı için son gün Çamaşır deterjanı 219 TL’ye, kaşar peyniri 134 TL’ye düşüyor! 5 Şubat indirim fırsatı için son gün Bir gecede fiyatı katlandı! Artık tanesi 10 TL'ye satılacak Bir gecede fiyatı katlandı! Artık tanesi 10 TL'ye satılacak 2 al 1 öde kampanyası başlatıldı! Sadece 27 Ocak’a kadar geçerli olacak 2 al 1 öde kampanyası başlatıldı! Sadece 27 Ocak’a kadar geçerli olacak Bu zam vatandaşı çileden çıkaracak! Artık en ucuzu 100 TL Bu zam vatandaşı çileden çıkaracak! Artık en ucuzu 100 TL Listede iliniz var mı bakın! TOKİ yok fiyatına ev sahibi yapacak Listede iliniz var mı bakın! TOKİ yok fiyatına ev sahibi yapacak