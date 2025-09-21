Locke Finans TEKNOFEST İstanbul'da Finansal Teknolojiler Finalisti

Lise öğrencileri geliştirdiği Locke Finans projesiyle TEKNOFEST İstanbul'da Finansal Teknolojiler Yarışması finaline kaldı; yapay zeka ile KOBİ'lere stok, fiyat ve vergi desteği sunuyor.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 17:02
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 17:12
Locke Finans TEKNOFEST İstanbul'da Finansal Teknolojiler Finalisti

Locke Finans TEKNOFEST İstanbul'da Finansal Teknolojiler Yarışması Finalisti

Projenin Özeti

TED Ankara Koleji öğrencisi Emre Mert Özpek liderliğindeki lise takımı tarafından geliştirilen Locke Finans, TEKNOFEST İstanbul kapsamında düzenlenen Finansal Teknolojiler Yarışması'nda finalist oldu. Proje, yapay zeka destekli çözümleriyle Türkiye'nin işletme ekosistemine ve KOBİ'lere katkı sağlamayı hedefliyor.

Festival, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde ve Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu TEKNOFEST'in İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki etkinlikleri arasında yer alıyor.

Takım ve Hedefler

Takımın üyeleri Ahmet Yiğit Kuş, Hasan Talha Güzeller, Ege Yurtseven, Umut Çakar, Güneş Gökoğlan ve Ayşe Sude Erzurumlu. Özpek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, normalde sadece lisans ve lisans üstü kategorisi olan yarışmada projelerinin özellikleri nedeniyle finalist olabilen ilk liseli takım olduklarını belirtti.

Özpek, Locke Finans'ı yarışma için değil, Türkiye'nin işletme ekosistemi ve KOBİ'lerine destek olmak amacıyla geliştirdiklerini vurgulayarak, "Kendi geliştirdiğimiz algoritmalarla hizmet sunuyoruz" dedi. Proje; stok takibi, fiyatlandırma ve vergi mükellefliği gibi konularda çözüm sağlıyor.

Takım kaptanı, yerli algoritmalarının patent süreçleri tamamlandığında ticarileşeceğini ve her sektöre kalibre hizmet sunabilecek hale geleceğini söyledi. "Bunun için 13'ten fazla yapay zeka ajanı geliştirdik. Bunlar şu ana kadar aldığımız verilere göre yüzde 94 doğruluk oranı ortaya koydu." ifadelerini kullandı.

TEKNOFEST İstanbul'da çok sayıda değerli isimle tanıştıklarını aktaran Özpek, ticarileştirme ve patent süreçlerini hızlandırma konusunda kararlı olduklarını belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde...

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, son gününde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor. Lise öğrencileri tarafından geliştirilen ve TEKNOFEST İstanbul kapsamındaki Finansal Teknolojiler Yarışması'nda finalist olmaya hak kazanan Locke Finans projesi, yapay zeka özellikleriyle Türkiye'nin işletme ekosistemine destek olmayı hedefliyor.

İLGİLİ HABERLER

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Esenler Belediyesi'nin 'Üretken Esenler' Projeleri TEKNOFEST'te Sergilendi
2
Locke Finans TEKNOFEST İstanbul'da Finansal Teknolojiler Finalisti
3
Otto Gezegen: Türkmenistan Aşkabat Lisesi TEKNOFEST'te
4
Sahra Su Toplama Ünitesi: Kara Harp Okulu'ndan Üs Bölgelere İçme Suyu Çözümü
5
Aydın Fen Lisesi'nden Yapay Zeka Tabanlı Epilepsi İçin Güvenli Video Filtresi
6
İTO Eylül Meclisi: Şekib Avdagiç'ten Net İhracat Uyarısı ve Küresel Risk Analizi
7
Türkiye-Azerbaycan 4. Enerji Forumu İzmir'de Başlıyor — Bakanlar Protokole İmza Atacak

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü