Locke Finans TEKNOFEST İstanbul'da Finansal Teknolojiler Finalisti

Locke Finans TEKNOFEST İstanbul'da Finansal Teknolojiler Yarışması Finalisti

Projenin Özeti

TED Ankara Koleji öğrencisi Emre Mert Özpek liderliğindeki lise takımı tarafından geliştirilen Locke Finans, TEKNOFEST İstanbul kapsamında düzenlenen Finansal Teknolojiler Yarışması'nda finalist oldu. Proje, yapay zeka destekli çözümleriyle Türkiye'nin işletme ekosistemine ve KOBİ'lere katkı sağlamayı hedefliyor.

Festival, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde ve Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu TEKNOFEST'in İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki etkinlikleri arasında yer alıyor.

Takım ve Hedefler

Takımın üyeleri Ahmet Yiğit Kuş, Hasan Talha Güzeller, Ege Yurtseven, Umut Çakar, Güneş Gökoğlan ve Ayşe Sude Erzurumlu. Özpek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, normalde sadece lisans ve lisans üstü kategorisi olan yarışmada projelerinin özellikleri nedeniyle finalist olabilen ilk liseli takım olduklarını belirtti.

Özpek, Locke Finans'ı yarışma için değil, Türkiye'nin işletme ekosistemi ve KOBİ'lerine destek olmak amacıyla geliştirdiklerini vurgulayarak, "Kendi geliştirdiğimiz algoritmalarla hizmet sunuyoruz" dedi. Proje; stok takibi, fiyatlandırma ve vergi mükellefliği gibi konularda çözüm sağlıyor.

Takım kaptanı, yerli algoritmalarının patent süreçleri tamamlandığında ticarileşeceğini ve her sektöre kalibre hizmet sunabilecek hale geleceğini söyledi. "Bunun için 13'ten fazla yapay zeka ajanı geliştirdik. Bunlar şu ana kadar aldığımız verilere göre yüzde 94 doğruluk oranı ortaya koydu." ifadelerini kullandı.

TEKNOFEST İstanbul'da çok sayıda değerli isimle tanıştıklarını aktaran Özpek, ticarileştirme ve patent süreçlerini hızlandırma konusunda kararlı olduklarını belirtti.

