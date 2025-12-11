Denizli’de Anne-Kızın Hayali Gerçekleşti: Seç Market ile Bakkaldan Markete

Denizli’de Anne-Kızın Hayali Seç Market ile Gerçeğe Döndü

Denizli’nin Serinhisar ilçesi Yatağan Mahallesi’nde yaşayan Neşe Alev ve kızı Nedime Alev, yıllardır sürdürdükleri baba mesleğini Seç Market iş ortaklığıyla modern bir markete dönüştürdü. Bu dönüşüm, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker’in sosyal medya paylaşımıyla geniş kitlelere duyuruldu.

Aile, 15 yıl boyunca kendi imkânlarıyla ayakta tuttuğu küçük bakkalını Seç Market modeliyle büyüttü. Dönüşüm sürecinin başlangıcı, Nedime Alev’in Murat Ülker’in blogundaki iletişim formunu doldurması ve Seç Marketler yönetiminin kendisiyle irtibata geçmesiyle gerçekleşti.

Anne ve Kızının Hikâyesi

Nedime Alev, annesinin zorluklarla yürüttüğü işletmeyi birlikte büyütmeyi hedeflediklerini anlatırken süreci şöyle aktardı:

"Annem dükkanın işlerinde çok zorlanıyordu. Babam başka bir yerde çalıştığı için dükkanda olmuyordu. Anneme ben yardımcı olmak isterken kendimi işin içinde buldum. 10 yaşından beri annemle çalışıyorum. Annem çok mücadeleci bir kadın. Ailemle birlikte dükkanda çalışmanın çok güzel faydaları oluyor. Hep beraberiz burada, bir aradayız. Annemle ben genellikle kasada duruyoruz. Abim gelen malları diziyor. Babam ise depoda çalışıyor. Ailecek ortaklaşa çalışıyoruz. Babam eski dükkanı fiyatlardan dolayı kapatmak istiyordu. Artık çok pahalıya geliyordu. Ürün tedariği çok zorlaşıyordu. Diğer aldığımız yerler istemediğimiz şeyleri gönderiyordu. İstemediğimiz fiyatlarda alıyorduk. Rekabet ortamına uyamıyorduk."

Nedime, dükkan kapanma tehdidiyle karşılaştıklarında Seç Market’e başvurduklarını, rafların, ürün çeşitliliğinin ve fiyatların tamamen değiştiğini belirterek: "Sonra hızlıca Seç Market bayiliği aldık. Eskiden satmaya korktuğumuz ürünler vardı. Şimdi paletle geliyor ve hepsi satılıyor. Eskiden çok fazla toptancı geliyordu. Hepsiyle uğraşmak çok zor oluyordu. Şimdi sistem üzerinden tek yerden 2 gün içinde ürünler tedarik oluyor. Şu anda ürünleri sattığımız fiyatlara biz eskiden ürün alamıyorduk. Şimdi fiyatlarımız uygun. Müşteri geldiğinde aradığı her şeyi bizde buluyor. İşlerimiz iyi gidiyor. İlerleyen süreçlerde ikinci bayiyi bile düşünüyoruz" dedi.

Anne Neşe Alev’in Deneyimi

Neşe Alev, 2011’de baba mesleğini devraldığını, 15 yıldır sürdürülen bakkalcılık sürecinde büyüme imkânı bulamadıklarını anlattı: "15 yıldır buradayız ama bir türlü büyüyemiyorduk. Ben dükkanı ilk açtığım zaman günde 7 ekmek satıyordum, onun da zaten 2’sini biz yiyorduk. Müşterim çok azdı. 15 yıl süren bakkallık hayatından sonra büyümek istedik. Kurumsallaşmak istiyorduk ve araştırmalarımızın ardından Seç’i seçtik. Kızımla beraber Seç’e başvurduk. Sonrası çok hızlı ilerledi. Seç Market yetkilileri bizimle çok güzel ilgilendi. Seç Market’e geçtikten sonra fiyatlar çok uygun hale geldi. Büyüdük. Bakkalken istediğimiz ürünü bulamıyorduk veya istediğimiz fiyatta bulamıyorduk ama Seç Market’e geçtikten sonra tedariklerimiz çok hızlandı. Ürünlerimiz kısa süre içinde mağazamıza geliyor. Veresiyeden kurtulduk."

Neşe Hanım, kadın esnaf olmaktan duyduğu gururu ve aileyle birlikte çalışmanın verdiği mutluluğu da vurguladı: "Bir kadın olarak müşterilerim de küçük bir bakkaldan böyle bir markete geçmemden gurur duydular. Bizim bakkallık babadan geliyor. Biz 4 kardeşiz. En büyükleri benim. Babamdan sonra bakkallığı yürüten ben oldum. Marketi ailecek beraber işletiyoruz. Kadın esnaf olmak çok güzel bir şey. Bütün kadınlara tavsiye ediyorum. Çalışmak ve çalıştığını bir yere getirmek çok güzel bir duygu."

Seç Market Yönetimi: Modeli Yaygınlaştırmak İstiyoruz

Seç Market Genel Müdürü Furkan Akiner, anne-kızın dönüşüm hikâyesini örnek göstererek şu değerlendirmeyi yaptı: "Yerel esnafı dönüştüren, aynı zamanda işini büyütmek, ekonomik anlamda güçlenmek isteyen kadınlara fırsat veren 'Seç' iş modeli, küçük işletmelere kurumsal bir kimlik ve rekabet gücü kazandırıyor. Neşe Hanım’ın marketi bunun en güzel örneklerinden biri. Geleneksel mahalle esnaflığının sıcaklığını ve samimiyetini korurken, modern perakende anlayışını mahalleye taşımayı başardık. Burada sadece ticari bir faaliyet gerçekleştirmedik; aynı zamanda mahalledeki sosyal yaşama, kadın istihdamına ve aile girişimciliğine katkı sağladık. Neşe Hanım’ınki gibi hikayeleri çoğaltmak en büyük hedefimiz."

Akiner, Seç Market’in 81 ilde esnafa kurumsal kimlik, danışmanlık, tedarik ve dijital altyapı desteği sunduğunu hatırlatarak modelin aile ekonomisine katkısına işaret etti: "Bu iş modeli aile ekonomisine de katkı sunan bir yapı. Yerel esnafın yükünü hafifletiyor, kazanç ve verimlilik sağlıyor. Seç Market aynı çatı altında çalışan, iş bölümü yapan aile üyeleriyle bir aile ekonomisi modeli de sunuyor."

