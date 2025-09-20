TÜGİAD'dan G20'ye Çağrı: Genç Girişimcilerle Yeşil Ekonomiye Geçiş

SEDA TOLMAÇ - Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD), G20 YEA Zirvesi'nde, G20 liderlerinden küresel yeşil ekonomiye geçişte girişimciliğin desteklenmesi çağrısında bulunacak. TÜGİAD'tan yapılan açıklamaya göre, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenecek G20 Zirvesi öncesinde bu ülkede bir araya gelen G20 Genç Girişimciler İttifakı (G20 YEA), önerilerini liderlerle paylaşacak.

Gündem: Dayanışma, eşitlik ve sürdürülebilirlik

Zirvede dayanışma, eşitlik ve sürdürülebilirlik temalarına odaklanılırken, küresel ısınma ve iklim krizinin dünyada yarattığı etkilerin önlenmesine yönelik çözüm önerileri masaya yatırıldı. İttifak, küresel ağındaki genç girişimcilerle bir araya gelerek, uluslararası girişimcilik ekosisteminin Güney Afrika'nın G20 Başkanlığı tarafından belirlenen gıda güvenliği, iklim değişikliği ve dijital teknolojinin ilerletilmesi gibi önceliklere nasıl katkıda bulunabileceğini belirlemek için çalışmalar yürütüyor.

G20'ye öneri: Uzman yuvarlak masa

Türkiye ve Avrupa'yı zirvede temsil eden TÜGİAD Başkanı Gürkan Yıldırım öncülüğündeki heyet, G20 liderlerine küresel yeşil ekonomiye geçişin anahtarı olarak girişimciliğin desteklenmesi çağrısında bulunmayı hedefliyor. Heyet, G20 YEA Zirvesi'nin G20 liderlerine sunulacak sonuç bildirisinde genç girişimcilerin küresel ekonominin daha çevreci ve sürdürülebilir hale gelmesinde yeni yolların öncüsü olduğunu vurgulayacak ve bildiride "G20 Yeşil Girişimcilik Uzman Yuvarlak Masası oluşturun" önerisinin yer almasını gündeme getirecek.

TÜGİAD'ın rolü ve ikili görüşmeler

TÜGİAD, Türkiye'de çok sayıda üyesi ve birçok sektörde temsiliyeti bulunan bir kuruluş olarak 60 milyar dolarlık ticaret hacmine öncülük ediyor. Bu kapsamda G20 YEA Zirvesi'nde network çalışmalarına devam eden dernek, İtalya, Çin, Kanada, İngiltere ve Fransa heyetleri ile yapılan ikili görüşmelerde genç girişimcilerin iş geliştirmelerini hedefliyor.