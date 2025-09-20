TÜGİAD'dan G20'ye Çağrı: Genç Girişimcilerle Yeşil Ekonomiye Geçiş

TÜGİAD, G20 YEA Zirvesi'nde G20 liderlerinden genç girişimcilerin küresel yeşil ekonomiye geçişte desteklenmesini ve bir uzman yuvarlak masa kurulmasını talep edecek.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 11:23
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 11:23
TÜGİAD'dan G20'ye Çağrı: Genç Girişimcilerle Yeşil Ekonomiye Geçiş

TÜGİAD'dan G20'ye Çağrı: Genç Girişimcilerle Yeşil Ekonomiye Geçiş

SEDA TOLMAÇ - Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD), G20 YEA Zirvesi'nde, G20 liderlerinden küresel yeşil ekonomiye geçişte girişimciliğin desteklenmesi çağrısında bulunacak. TÜGİAD'tan yapılan açıklamaya göre, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenecek G20 Zirvesi öncesinde bu ülkede bir araya gelen G20 Genç Girişimciler İttifakı (G20 YEA), önerilerini liderlerle paylaşacak.

Gündem: Dayanışma, eşitlik ve sürdürülebilirlik

Zirvede dayanışma, eşitlik ve sürdürülebilirlik temalarına odaklanılırken, küresel ısınma ve iklim krizinin dünyada yarattığı etkilerin önlenmesine yönelik çözüm önerileri masaya yatırıldı. İttifak, küresel ağındaki genç girişimcilerle bir araya gelerek, uluslararası girişimcilik ekosisteminin Güney Afrika'nın G20 Başkanlığı tarafından belirlenen gıda güvenliği, iklim değişikliği ve dijital teknolojinin ilerletilmesi gibi önceliklere nasıl katkıda bulunabileceğini belirlemek için çalışmalar yürütüyor.

G20'ye öneri: Uzman yuvarlak masa

Türkiye ve Avrupa'yı zirvede temsil eden TÜGİAD Başkanı Gürkan Yıldırım öncülüğündeki heyet, G20 liderlerine küresel yeşil ekonomiye geçişin anahtarı olarak girişimciliğin desteklenmesi çağrısında bulunmayı hedefliyor. Heyet, G20 YEA Zirvesi'nin G20 liderlerine sunulacak sonuç bildirisinde genç girişimcilerin küresel ekonominin daha çevreci ve sürdürülebilir hale gelmesinde yeni yolların öncüsü olduğunu vurgulayacak ve bildiride "G20 Yeşil Girişimcilik Uzman Yuvarlak Masası oluşturun" önerisinin yer almasını gündeme getirecek.

TÜGİAD'ın rolü ve ikili görüşmeler

TÜGİAD, Türkiye'de çok sayıda üyesi ve birçok sektörde temsiliyeti bulunan bir kuruluş olarak 60 milyar dolarlık ticaret hacmine öncülük ediyor. Bu kapsamda G20 YEA Zirvesi'nde network çalışmalarına devam eden dernek, İtalya, Çin, Kanada, İngiltere ve Fransa heyetleri ile yapılan ikili görüşmelerde genç girişimcilerin iş geliştirmelerini hedefliyor.

İLGİLİ HABERLER

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Haftanın En Çok Kaybettiren Fonları: Pusula Portföy yüzde 40,11 Düştü
2
Bilişim Vadisi'nden Hamle: Türkiye'yi "Tarım Teknolojileri Ülkesi" Yapma Hedefi
3
TÜGİAD'dan G20'ye Çağrı: Genç Girişimcilerle Yeşil Ekonomiye Geçiş
4
Haftalık Fon Performansı: Yatırım Fonları %3,14, BES %2,89 Değer Kazandı
5
HGBS ile gümrükte dijital dönüşüm: Kağıtsız beyan dönemi
6
Haftalık Yatırım Özeti: BIST 100, Altın, Dolar ve Avro Kazandırdı
7
Kadın ve Sosyal Kooperatifler Güçlendirilecek: 2025-2029 Kooperatifçilik Stratejisi

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi