15 milyon emekliye artık yüzde 20 indirimli olacak! Bilmeyen emekliler ah vah edecek

PTT'den emeklilere sevindirici bir haber var. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2024'ü 'Emekliler Yılı' olarak kutlamak adına başlatılan yeni bir kampanyayı açıkladı. Market alışverişleri ve ulaşımda sunulan indirimlerin ardından, şimdi de lojistik alanında emeklilere özel bir ayrıcalık tanındı. PTT, yurt içi kargo gönderilerinde emeklilere özel olarak %20 indirim uygulayacağını duyurdu.

"2024 Emekliler Yılı-Türkiye Yüzyılı'nın Emektarları Projesi" kapsamında hayata geçirilen proje ile emeklilere özel yeni bir imkan sunuldu. Bu fırsattan faydalanmak isteyen emekliler, PTT şubelerine başvurarak kimlik numaralarını verip kampanyaya katılabilirler ve indirimli tarifelerden yararlanarak ekonomik fiyatlarla kargo hizmeti alabilirler.





Beş Gönderi Hakkı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun duyurduğu kampanya dahilinde, emekliler 30 gün içinde yapacakları beş adet yurt içi kargo gönderisinde %20 indirim hakkına sahip olacaklar, bu da standart ve adrese teslim gönderiler için geçerli olacak.

Ulaştırma Bakanı, "Emekliler Yılı" münasebetiyle başlatılan %20 indirimli kampanyanın hayata geçirildiğini duyurdu ve bu gelişmenin ardından başka sürprizlerin de yolda olduğunun sinyallerini verdi. PTT'nin yanı sıra, tren ve şehirlerarası otobüs biletlerinde de indirimlerin devam edeceği ve emeklilere yönelik daha fazla avantajın sunulacağı müjdeleniyor.

Ancak, emekliler için en acil mesele, en düşük emekli aylığının 10 bin TL seviyesinde sabit kalması. Çeşitli kampanyalar ve imkanlar sunulsa da, emekliler şimdilik maaşlarının en az enflasyon oranında artırılmasını, hatta asgari ücret düzeyine ulaşmasını umut ediyorlar.