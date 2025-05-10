Mardin'de Sezonun İlk Arpa Hasadı Yapıldı: Çiftçilere Geleneksel Altın Hediyesi

Mardin'de Arpa Hasadı Başladı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, sezonun ilk arpa hasadı gerçekleştirildi. Kırsal Aktulga Mahallesi’nde çiftçi Mehmet Faruk Badıllı, 125 dönüm araziden 4 ton arpa üretmesini başardı.

İlk Ürünün Satışı

Hasat edilen arpa, Hububat Ticaret Merkezi müzayede salonunda satışa sunuldu. İlk ürün olması dolayısıyla zahireci esnafı Hacı Süer, arpayı sembolik bir fiyatla tonu 12 bin liradan satın aldı.

Geleneksel Altın Hediyesi

İlk hasadı yapan çiftçi Badıllı'ya, Zahireciler Derneği Başkanı Mehmet Şerif Öter tarafından bir altın hediye edildi. Öter, bu yıl arpanın hasadına başlanmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek, çiftçilere ve zahirecilere hasadın "hayırlı olması" temennisinde bulundu.

Öter, ayrıca Hububat Ticaret Merkezi olarak ilk ürünü getiren çiftçiye altın hediye etme geleneğini sürdürdüklerine dikkat çekerek, "Çiftçilerimiz bizim için altından daha kıymetli. Ülkemizi besleyen, soframıza ürünü cefa ve alın teriyle getiren çiftçilerimiz çok değerlidir." şeklinde konuştu.

Çiftçi Badıllı ve zahireci Süer, sezonun hayırlı olmasını diledi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde arpa hasadına başlandı. Kırsal Aktulga Mahallesi'nde çiftçi Mehmet Faruk Badıllı (önde ortada), 125 dönümde 4 ton arpa üretti. Hububat Ticaret Merkezi müzayede salonunda satışa sunulan arpa, zahireci esnafı Hacı Süer tarafından ilk ürün olması dolayısıyla sembolik bir fiyatla tonu 12 bin liradan satın alındı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde arpa hasadına başlandı. Kırsal Aktulga Mahallesi'nde çiftçi Mehmet Faruk Badıllı (önde ortada), 125 dönümde 4 ton arpa üretti. Hububat Ticaret Merkezi müzayede salonunda satışa sunulan arpa, zahireci esnafı Hacı Süer tarafından ilk ürün olması dolayısıyla sembolik bir fiyatla tonu 12 bin liradan satın alındı.