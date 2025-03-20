DÖKER-1 Gemisi Denizle Buluştu: Deniz Dibi Taraması Kapasitesi Artıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, deniz dibi tarama faaliyetlerinde kullanılmak üzere inşa edilen DÖKER-1 gemisinin denize indirildiğini duyurdu. Uraloğlu, geminin 750 metreküp taşıma kapasitesi, 7,5 knot hızı ve ortadan açılır yük boşaltma özelliği ile deniz dibi tarama kapasitesini önemli ölçüde artıracağını ifade etti.

Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında, İstanbul, İzmir ve Samsun denizdibi tarama başmühendislikleri tarafından yürütülen faaliyetlerin devam ettiğini belirtti. DÖKER-1 gemisi, uzun dökü mesafelerinde sağlayacağı hız ve kapasite avantajıyla limanlar, tersaneler ve balıkçı barınaklarında yapılan tarama çalışmalarına hız katacak.

Ayrıca, bin 700 metreküp kapasiteli emici tip yeni bir geminin inşa süreci de devam ediyor. Uraloğlu, mevcut 38 deniz aracı ve yaklaşık 210 personelle 2024 yılı için 730 bin metreküp deniz dibi taraması gerçekleştirilmesinin hedeflendiğini vurguladı.

Türkiye’nin üç tarafının denizlerle çevrili olması, deniz dibi tarama faaliyetlerinin büyük kapasiteli gemilerin güvenli bir şekilde limanlara yanaşabilmesi ve mevcut liman şartlarının iyileştirilmesi açısından önemini artırıyor. Uraloğlu, bu faaliyetlerin; sadece büyük gemilerin elleçleme yapabilmesi için değil, gemi bakım-onarımları, yeni gemi inşa projeleri ve su yollarının emniyetli hale getirilmesi için büyük önem taşıdığını ifade etti.

Özellikle çevre, deniz ve kıyı şeridinin korunması, kıyı erozyonunun önlenmesi ve su derinliğinin muhafazası konularına titizlikle yaklaşıldığını belirten Uraloğlu, bu çalışmalarla Türkiye’nin deniz ticaretinde küresel rekabet gücünü artırmayı hedeflediklerini açıkladı.