DÖKER-1 Gemisi Denizle Buluştu: Deniz Dibi Taraması Kapasitesi Artıyor

DÖKER-1 gemisi, deniz dibi tarama faaliyetlerinde önemli bir adım atarak denizle buluştu ve kapasitesini artırdı.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 10:37
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 10:37
DÖKER-1 Gemisi Denizle Buluştu: Deniz Dibi Taraması Kapasitesi Artıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, deniz dibi tarama faaliyetlerinde kullanılmak üzere inşa edilen DÖKER-1 gemisinin denize indirildiğini duyurdu. Uraloğlu, geminin 750 metreküp taşıma kapasitesi, 7,5 knot hızı ve ortadan açılır yük boşaltma özelliği ile deniz dibi tarama kapasitesini önemli ölçüde artıracağını ifade etti.

Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında, İstanbul, İzmir ve Samsun denizdibi tarama başmühendislikleri tarafından yürütülen faaliyetlerin devam ettiğini belirtti. DÖKER-1 gemisi, uzun dökü mesafelerinde sağlayacağı hız ve kapasite avantajıyla limanlar, tersaneler ve balıkçı barınaklarında yapılan tarama çalışmalarına hız katacak.

Ayrıca, bin 700 metreküp kapasiteli emici tip yeni bir geminin inşa süreci de devam ediyor. Uraloğlu, mevcut 38 deniz aracı ve yaklaşık 210 personelle 2024 yılı için 730 bin metreküp deniz dibi taraması gerçekleştirilmesinin hedeflendiğini vurguladı.

Türkiye’nin üç tarafının denizlerle çevrili olması, deniz dibi tarama faaliyetlerinin büyük kapasiteli gemilerin güvenli bir şekilde limanlara yanaşabilmesi ve mevcut liman şartlarının iyileştirilmesi açısından önemini artırıyor. Uraloğlu, bu faaliyetlerin; sadece büyük gemilerin elleçleme yapabilmesi için değil, gemi bakım-onarımları, yeni gemi inşa projeleri ve su yollarının emniyetli hale getirilmesi için büyük önem taşıdığını ifade etti.

Özellikle çevre, deniz ve kıyı şeridinin korunması, kıyı erozyonunun önlenmesi ve su derinliğinin muhafazası konularına titizlikle yaklaşıldığını belirten Uraloğlu, bu çalışmalarla Türkiye’nin deniz ticaretinde küresel rekabet gücünü artırmayı hedeflediklerini açıkladı.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Ziraat Bankası'ndan 89.500 TL Promosyon Müjdesi!

Gençlere Büyük Destek: Tarımda Yeni Fırsatlar

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

2000-2008 Arası Sigortalılara Kademeli Emeklilik Düzenlemesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Küresel Ekonomide Yavaşlama Belirtileri: Ticaret Savaşları Etkisini Gösteriyor
2
Arzum Elektrikli Ev Aletleri'ne Rekabet Soruşturması Açıldı
3
İHKİB Başkan Yardımcısı Paşahan: ABD'ye Hazır Giyim İhracatı 10 Kat Artabilir
4
Orman Zararlılarıyla Mücadelede 856 Bin Terminator Böcek Görevde
5
BDDK'dan Kalkınma ve Yatırım Bankalarına Kredi Sınırlaması
6
Türkiye'nin Romanya'ya İhracatı Rekor Kırdı: Ocak-Şubat Döneminde 1,1 Milyar Dolar!
7
Şubat Ayında Kartlı Ödemeler 1,52 Trilyon Liraya Ulaştı

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

Bursa'da TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Fırsatı!

Konya'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Nohut Tohumu Dağıtımı Başladı

Eskişehir'de Toplu Taşımaya Zam! 900 Bin Kişiyi Etkileyecek

Asgari Ücret ve Emekli Maaşlarına 23 Mart Düzenlemesi Bekleniyor

Akbank'tan KOBİ'lere Ramazan Kredisi: 3 Ay Ödemesiz Fırsat!

Didim Belediyesi'nden Tarihi Zam: Aylık Ücret 38.023 TL!

Gençlere Büyük Destek: Tarımda Yeni Fırsatlar

Emeklilere Banka Promosyonunda Yeni Dönem: SGK Devrede Değil!

İstanbul'da Ziraat Bankası'ndan 89.500 TL Promosyon Müjdesi!

2000-2008 Arası Sigortalılara Kademeli Emeklilik Düzenlemesi!